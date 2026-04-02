Video viral din Seattle: un bărbat încearcă să împingă un pasager în fața trenului. Reacția oamenilor

Imagini șocante cu o tentativă de omor asupra unui pasager surprinse de camerele de supraveghere dintr-o stație de metrou ușor din Seattle au devenit virale.

Incidentul, care a stârnit reacții puternice în SUA, a readus în discuție siguranța pe peroane, rolul camerelor video și modul în care sistemul gestionează persoane cu antecedente violente și probleme psihice.

Potrivit procurorilor, totul s-a întâmplat pe 19 martie 2026, în stația Northgate, din nordul orașului. Elisio Melendez, 26 de ani, este acuzat că a venit din spatele victimei și a încercat să o împingă pe șine în timp ce trenul intra în stație. Din documentele instanței reiese că victima și-a recăpătat echilibrul și nu a căzut, deși ar fi fost împinsă de două ori. Suspectul a fugit imediat după incident și a fost identificat ulterior pe baza imaginilor video.

Anchetatorii susțin că imaginile indică faptul că atacul a fost sincronizat cu sosirea trenului, iar procurorii au afirmat în instanță că scopul ar fi fost „provocarea unui rău maxim”. Melendez este acuzat de tentativă de omor de gradul al doilea, iar procurorii au solicitat stabilirea unei cauțiuni de 750.000 de dolari, invocând pericolul pentru public și riscul ca acesta să nu se prezinte în fața instanței.

Cazul a atras și mai multă atenție după ce, conform documentelor judiciare și presei locale, suspectul avea un istoric de probleme psihice și episoade de violență. Postul KOMONEWS a relatat că Melendez fusese diagnosticat cu schizofrenie, că într-un dosar anterior fusese declarat necompetent pentru a fi judecat și că un judecător a dispus recent o nouă evaluare psihiatrică.

Pe Reddit, clipul a adunat mii de reacții, iar mulți utilizatori au vorbit despre frica pe care o provoacă astfel de imagini. „Înfricoșător. Fiți mereu atenți în jurul trenurilor”. „Cred că aș fi fost mort dacă eram împins atât de tare în fața unui tren care venea.”

Mulți spun că scena confirmă una dintre cele mai mari temeri ale celor care folosesc transportul public: cât de vulnerabil ești pe peron. Alți utilizatori au discutat despre măsuri simple de protecție: „Cu spatele la perete, MEREU!”

Unii spun că evită să stea aproape de șine, că nu mai poartă ambele căști și că nu mai stau cu ochii în telefon când așteaptă trenul. Pentru mulți, atenția la ce se întâmplă în jur a devenit o regulă de bază.

Discuția a ajuns și la soluții concrete. Un utilizator a scris că: „există un motiv pentru care țările civilizate instalează uși de protecție pe peroanele de metrou”.

De aici, conversația s-a mutat spre sistemele din Asia și unele orașe europene, unde barierele fizice reduc riscul ca pasagerii să fie împinși sau să cadă pe șine.

În același timp, multe reacții s-au concentrat pe trecutul suspectului și pe faptul că acesta fusese deja în contact cu sistemul de justiție și cu serviciile de sănătate mintală. Întrebarea care apare frecvent în discuțiile de pe Reddit este cum ajunge o persoană cu antecedente de violență să circule din nou liber.

Presa locală a relatat că, într-un caz anterior, Melendez fusese internat la Western State Hospital și ulterior eliberat într-o formă mai puțin restrictivă de tratament.

Cazul nu este doar despre un incident șocant. Ridică probleme reale despre siguranța oamenilor atunci când folosesc transportul public, eficiența camerelor de supraveghere și felul în care autoritățile gestionează situațiile în care sunt implicate persoane cu afecțiuni psihice.

Un lucru este cert: victima a scăpat la limită, iar reacția publică a fost atât de puternică pentru că scena surprinde un pericol foarte concret. Câteva secunde au făcut diferența dintre viață și moarte.