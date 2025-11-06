search
Joi, 6 Noiembrie 2025
„Vrăjitoare” prinsă în flagrant, după ce ar fi luat 25.000 de euro de la o femeie pentru „ritualuri spirituale, dezlegări și farmece”

Publicat:

O femeie din Hunedoara a fost prinsă în flagrant după ce ar fi înșelat o localnică cu peste 25.000 de euro. Polițiștii au descoperit că timp de un an, „vrăjitoarea” ar fi profitat de credulitatea victimei, promițându-i „dezlegări și farmece”.

O femeie din municipiul Hunedoara a fost reținută pentru 24 de ore, fiind acuzată că ar fi înșelat o localnică cu o sumă impresionantă de bani, promițându-i „ritualuri şi dezlegări de farmece”, care ar fi trebuit să-i rezolve problemele personale.

Polițiștii au prins-o în flagrant miercuri, 5 noiembrie, şi, după audieri, a fost reţinută pentru 24 de ore.

Ulterior, anchetatorii au efectuat o percheziție la domiciliul acesteia, de unde au fost ridicate mai multe bunuri, sume de bani și documente, ce urmează să fie analizate pentru a stabili proveniența și legătura cu activitatea infracțională.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara, în perioada octombrie 2024 - noiembrie 2025, femeia ar fi indus în eroare o localnică, convingând-o să-i dea sume mari de bani în schimbul unor servicii pretins „spirituale”. Sub pretextul efectuării de ritualuri, dezlegări și alte „intervenții”, suspecta ar fi obținut aproximativ 25.000 de euro de la persoana vătămată.

„Vrăjitoarea" a fost dusă la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva, urmând să fie prezentată procurorilor, care să decidă ce măsuri se vor lua împotriva ei.

Hunedoara

