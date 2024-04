Viperă neagră în calea turiștilor, în munții Tulișa. „Luase poziția de atac” VIDEO

Un grup de excursioniști care a urcat în Munții Tulișa (video - Adrian Florin Vrăbiescu) a avut parte de o întâlnire neprevăzută. Călătorii au dat peste o viperă neagră, considerată extrem de veninoasă.

Mai mulți călători pe un traseu montan din Munții Tulișa au întâlnit o viperă neagră, considerată extrem de veninoasă. Amatorii de drumeții montane au fost, însă, precauți, astfel că nu au avut de suferit în urma întâlnirii neașteptate.

Imaginile publicate de Adrian Florin Vrăbiescu, coordonatorul grupului Drumeții în Valea Jiului, arată șarpele strecurându-se printre pietre. Astfel de prezențe sunt rare pe culmile masivului care se înalță peste valea Jiului de Vest.

„La urcare pe Tulișa, înainte cu aproximativ 100 de metri de izvor este posibil să întâlniți vipere negre. Sunt rare în zona noastră și foarte periculoase. De obicei, nu pleacă mai departe de 100-200 de metri de zona unde este întâlnită și peste iarnă hibernează până la patru vipere în aceeași scorbură. Așadar, fiți atenți pe unde călcați, să nu dați de toată familia și dacă o vedeți, să păstrați distanța față de ea. Eu când oprisem filmarea și mă pregăteam să o fotografiez, luase poziția de atac. Se ridicase cam 15 centimetri, în sus, cu privirea ațintită la mine, pregătită să sară”, a relatat Adrian Florin Vrăbiescu, pe pagina sa de Facebook.



Vipera neagră are o lungime de până la un metru și trăiește la altitudini mari, de peste 1.500 de metri, nefiind deranjată de diferențele mari de temperatură și de umiditate. De obicei, speciile de vipere întâlnite în România au un corp gros, lung de maxim 100 de centimetri, iar pe spate an un desen maro sau negru sub formă de zig-zag și un V desenat pe cap.

Atenție la vipere

În această perioadă, în care se află în sezon de împerechere, viperele devin mai agresive. În caz de muşcătură, oamenii trebuie să sune imediat la 112 pentru a putea fi preluaţi cât mai repede de un echipaj de prim-ajutor.

Șerpii veninoși nu au simțul auzului, astfel că ideea că ele ies în calea excursioniștilor pe munte, pentru că sesizează sunetele, este greșită. Întâlnirile sunt adesea, întâmplătoare, dar pot avea urmări nedorite.



„Aceste reptile au obiceiul de a ieși din tufărișuri, din mediul lor specific de trai, atunci când climatul se schimbă și anume când vremea a devenit blândă, însorită și umed călduroasă. Nu rareori, ele ajung astfel în poteca drumețului, pe porțiuni scăldate de soare. Drumeții pot trece peste viperele din drum, fără a le atinge, depărtându-se fără teamă. Viperele atacă mai cu deosebire când sunt atinse (lovite) sau când un obiect este agitat în imediata lor apropiere, simțindu-se atunci instinctiv în pericol”, arătau specialiștii citați de revista Almanah Turistic.

Munții Tulișa de la poalele Retezatului

Munții Tulișa sunt o grupă muntoasă a Munților Retezat – Godeanu. Se află în sudul județului Hunedoara, la est de Munții Retezat, iar vârful Tulișa, de 1.792 metri, este cel mai înalt al masivului.

→ Imaginea 1/3: Muntii Tulisa Foto Lucian Ignat jpg

Traseele montane pornesc din Lupeni, Uricani – localități pe valea Jiului de Vest sau din Baru – localitate de pe Valea Streiului.

Urcușurile spre culmi sunt mai accesibile decât cele din Retezat, oferă priveliști pitorești ale așezărilor pastorale, iar de la înălțimi se deschid panoramele Văii Jiului, a văii Streiului, a Retezatului, Parângului și Șureanului.