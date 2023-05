Locurile de drumeție unde viperele stau la pândă. Cum ne putem proteja de veninul șerpilor

Câteva locuri din Hunedoara, atractive pentru turiști, au devenit cunoscute pentru pericolele ascunse în iarbă și printre stânci. Viperele au făcut victime, în trecut, iar medicii atrag atenția asupra prezenței lor.

Direcția de Sănătate Publică Hunedoara a transmis o atenționare cu privire la pericolul reprezentat de vipere în această perioadă, în care temperaturile sunt în creștere, iar odată cu ele a crescut și numărul călătorilor pe traseele de munte din Hunedoara.

În această perioadă, în care se află în sezon de împerechere, viperele devin mai agresive. În caz de muşcătură, oamenii trebuie să sune imediat la 112 pentru a putea fi preluaţi cât mai repede de un echipaj de prim-ajutor.

În județul Hunedoara, mai multe locuri atractive pentru amatorii de drumeții sunt cunoscute și ca habitate ale viperelor.

În ultimii ani, viperele şi-au făcut simţită prezenţa în mai multe locuri din Parcul Național Retezat, iar uneori au făcut victime.



Cea mai recentă dintre ele a fost un tânăr de 27 de ani, student care desfăşura activităţi de cercetare în Rezervaţia Ştiiţifică Gemenele din Parcul Național Retezat.

A fost mușcat de o viperă, la gleznă, și a fost în pericol de a-și pierde viața, din cauza mușcăturii, dar și a faptului că se afla într-o zonă unde accesul salvatorilor era extrem de dificil. Mai mulți ciobani și turiști au avut și ei de suferit, intrând neprotejați pe teritoriul viperelor.

Vipere în Cetatea Devei

Dealul Cetății Devei și Cetatea medievală Colț sunt și ele cunoscute ca locuri unde călătorii pot întâlni vipere. În Cetatea Devei, în ultimii ani mai mulți vizitatori au fost mușcați de vipere, iar autoritățile locale au amplasat panouri în care îi informează pe turiști despre prezența acestora.

Unii dintre oaspeții cetății medievale au relatat că la vederea panourilor au simțit o stare de neliniște, din cauza riscului de a întâlnii șerpii veninoși.



Și în Sarmizegetusa Regia au fost întâlnite vipere și, de asemenea, au fost montate panouri de avertizare.

Alături de Sarmizegetusa Regia, și în alte locuri din Parcul Natural Grădiștea Muncelului - Ciolcovina au fost întâlnite vipere.

Anul trecut, Bogdan Luț, un ranger din Parcul Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina (PNGM-C), a surprins în imagini o viperă cu corn, care se încălzea la soare, pe o stâncă de pe teritoriul ariei protejate.

Vipera cu corn (Vipera ammodytes) este o specie strict protejată la nivel național și internațional, amintesc reprezentanții rezervații. Nouă dintre speciile de reptile identificate în parc sunt strict protejate, șapte fiind specii de interes comunitar şi două de interes naţional.

Reprezentanţii DSP Hunedoara recomandă turiştilor să fie precauţi, iar pentru a evita să fie muşcaţi de vipere trebuie să ţină cont de următoarele sfaturi:

„Purtaţi bocanci de munte, chiar dacă temperatura ambiantă este ridicată. Efectuaţi permanent un control vizual al zonei în care urmează să păşiţi. Nu ridicaţi pietre mari decât după ce, în prealabil, aţi efectuat un control vizual dedesubt pentru a verifica dacă sunt şerpi. Dacă intraţi într-o zonă cu vegetaţie înaltă, care nu vă permite verificarea suprafeţei solului, loviţi uşor vegetaţia cu un băţ, astfel şarpele va fugi din calea dumneavoastră”, informează DSP Huendoara.



Cinci spitale au ser antiviperin

Potrivit medicilor, persoanele muşcate de vipere pot muri în cinci ore, dacă nu sunt tratate. Moartea survine în cazuri rare, pentru că de obicei muşcăturile viperelor sunt „uscate”, adică fără a fi inoculat veninul. În cazul unei muşcături, victimele trebuie transportate de urgenţă la spital, unde li se poate administra serul antiviperin.

În județul Hunedoara, cinci spitale dețin în prezent, la secțiile de urgență, ser antiviperin: Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva, Spitalul Municipal „Dr.Alexandru Simionescu” Hunedoara, Spitalul de Urgenţă Petroşani, Spitalul Municipal Orăştie şi Spitalul Municipal Vulcan.

Potrivit specialiștilor, speciile de vipere întâlnite în România au un corp gros, lung de maxim 100 de centimetri, iar pe spate an un desen maro sau negru sub formă de zig-zag. Vipera cu corn are în plus o proeminenţă pe bot de la care i se trage şi numele. Ambele specii au un V desenat pe cap. Ideea eronată că viperele reprezintă un pericol la adresa omului a dus la împuţinarea numarului lor, motiv pentru care, începând din anul 2001 această specie este strict protejata de lege.