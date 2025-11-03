Zece bărbați, arestați în urma unor percheziții în județele Arad și Hunedoara. Sunt acuzați că au furat combustibil dintr-un depozit

Zece bărbați au fost arestați în urma unor percheziții desfășurate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Arad, în județele Hunedoara și Arad. Aceștia sunt acuzați că ar fi furat cantități mari de combustibil dintr-un depozit din municipiul Arad.

Acțiunea a avut loc pe 2 noiembrie 2025, în opt locații din județul Hunedoara și două din județul Arad, fiind vizate persoane cu vârste cuprinse între 25 și 50 de ani.

Potrivit anchetatorilor, în perioada iulie–noiembrie a acestui an, mai mulți angajați ai unei firme de transport combustibil, care lucrau ca șoferi, ar fi sustras benzină și motorină dintr-un depozit de combustibil din Arad. Pe traseul către punctele de livrare, aceștia ar fi distribuit combustibilul sustras altor persoane, în vederea revânzării către terți.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat 2.800 de litri de combustibil, dispozitive de transfer, sisteme de fraudare a debitmetrelor, 45.000 de lei și 3.000 de euro.

Prejudiciul estimat în cauză se ridică la aproximativ 200.000 de lei. Cei zece bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind cercetați pentru furt calificat în formă continuată și complicitate la furt calificat în formă continuată.

Investigațiile continuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad.