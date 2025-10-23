Un interlop a mușcat un polițist de picior în timp ce era imobilizat. Este cercetat după ce a agresat sexual două femei cunoscute pe rețelele de socializare

Un bărbat de 39 de ani, cunoscut că frecventează cluburile de lux din capitală, este cercetat pentru infracțiuni de lovire sau alte violențe, amenințare, agresiune sexuală și lipsire de libertate în mod ilegal, distrugere și furt.

Bărbatul de 39 de ani a agresat în trecut și alte tinere care i-au refuzat avansurile, este cercetat de poliție după ce o femeie în vârstă de 26 de ani a sesizat poliția că a fost agresată sexual. L-a cunoscut pe rețelele de socializare și pe 16 octombrie și s-a întâlnit cu el la domiciliul bărbatului.

”La un moment dat, când ar fi dorit să plece, bărbatul ar fi amenințat-o, ar fi agresat-o fizic și ar fi atins-o în zona intimă, fără consimțământul acesteia”, spune poliția.

Ulterior, în aceeași seară, el s-a întâlnit cu altă femeie cucerită pe rețelele de socializare, căreia i-a promis marea cu sarea, că o duce la Poiana Brașov, la Therme, ba chiar că îi și gătește.

”În jurul orei 21.00, bărbatul s-ar fi întâlnit cu o altă femeie, cunoscută, de asemenea, prin intermediul unei rețele de socializare, după care s-ar fi deplasat împreună la domiciliul său. Ulterior, când aceasta ar fi dorit să părăsească apartamentul, bărbatul ar fi bruscat-o și i-ar fi aruncat telefonul din mână, provocându-i distrugeri, sustrăgându-i totodată din geantă suma de 200 de lei”, potrivit poliției.

În cursul zilei de joi, 23 octombrie, oamenii legii au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, însă ”Tăurașul” nu a fost găsit inițial la domiciliu.

Ulterior, polițiștii au pus în executare mandatul de aducere emis pe numele acestuia, individul fiind depistat la scurt timp. În momentul imobilizării, acesta s-a opus, provocând unui polițist o leziune la un membru inferior, prin mușcătură.

”La fața locului a intervenit un echipaj SMURD, care a acordat îngrijiri medicale polițistului, acesta fiind transportat ulterior la o unitate medicală pentru investigații suplimentare. Bărbatul a fost condus la sediul subunității de poliție, pentru audieri, urmând ca, în baza probatoriului administrat, să fie dispuse măsurile legale ce se impun”, mai anunță poliția.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 17 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, amenințare, agresiune sexuală și lipsire de libertate în mod ilegal, distrugere și furt.

În ceea ce privește fapta îndreptată împotriva polițistului, cercetările au fost preluate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

Emil Munteanu, poreclit de presa mondenă „Tăurașul Emi”, a ajuns în atenția publicului încă de acum 8 ani, când a fost relatat un episod violent care avusese loc în fața clubului Loft din București.

Agresorul deghizat în milionar

Personajul respectiv este un bărbat originar din Piatra Neamț, care ar fi cunoscut cu preocupări infracționale asociate criminalității organizate. Stabilit în București, Emil Munteanu ar obișnui să participe la evenimente mondene, frecventate de femei de succes.

Mai mulți martori ar fi relatat faptul că individul, care lasă de înțeles că ar avea o situație financiară peste medie, sens în care se afișează la volanul unui Porsche, le abordează amabil și obține întâlniri cu unele dintre ele.

Ulterior, în cazul în care femeile îi refuză avansurile sexuale, acesta ar deveni violent. Munteanu obișnuiește să-și lovească victimele și să le amenințe.

Incidentul de la Clubul Diplomatic

Potrivit unor surse care au preferat să rămână anonime, în această vară, Munteanu ar fi ajuns la spital după ce ar fi fost bătut, la rândul lui, de partenerul de viață al uneia dintre victime. Bărbatul ar fi fost implicat într-un incident, produs la Clubul Diplomatic, din București.

Prezent la un eveniment, Munteanu ar fi pândit în apropierea toaletelor, unde aborda, în mod agresiv, femeile care treceau prin fața lui. Victimele au anunțat agenții de pază, care l-au evacuat pe bărbat până la ieșire.