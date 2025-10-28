Oamenii din Aninoasa trăiesc de aproape 3 ani în containere: „Au zis maxim 3 luni”

Peste 500 de localnici din Aninoasa, județul Hunedoara, trăiesc de aproape trei ani în containere improvizate, după ce cutremurele din 2023 le-au distrus casele. Promisiunile autorităților de a le oferi locuințe noi s-au transformat într-un coșmar al așteptării, frigului și mizeriei.

Daniela Varga are 49 de ani și locuiește împreună cu soțul și nepotul de 7 ani într-un container de doar 20 de metri pătrați. Familia a fost evacuată după cutremurele din 2023, cu promisiunea că în trei luni va primi o locuință nouă. „Au zis că maxim trei luni, maxim trei luni. Suntem plini de... nu știu ce-i aici, șobolănerie, goange, tot ce vrei găsești aici. Toate lucrurile mele sunt împrăștiate. Când caut câte ceva, nu știu unde le-am pus, în ce sac, pe unde sunt. Vă dați seama, toată munca noastră de o viață s-a dus”, povestește femeia, pentru Digi24.

Daniela spune că trăiește cu frica unei noi ploi, pentru că acoperișul containerului nu rezistă. „Când a plouat, exact aici așa, ploua aici, ploua pe pat”, spune ea, arătând spre tavanul umed.

Iarnă fără căldură și apă curentă

Locuitorii se pregătesc să înfrunte a treia iarnă în aceleași condiții precare. Containerele în care trăiesc nu sunt izolate, iar încălzirea lipsește complet. Cei mai mulți folosesc grupurile sanitare ale unei școli din apropiere, iar frigul de afară pătrunde ușor și în interior. Temperaturile scăzute și lipsa confortului fac viața de zi cu zi aproape imposibilă.

Mulți dintre ei au copii mici, pe care trebuie să-i spele cu apă încălzită pe aragaz. „Mai ales pe timp de iarnă este foarte greu, pentru că la doi copii trebuie căldură. Trebuie să aducem apă, să încălzim apă, ca să nu-i băgăm în spital”, explică o altă mamă din comunitate.

Primarul promite din nou: „Până luna viitoare o să fie finalizate”

Primarul orașului Aninoasa, Nicolae Dunca, susține că lucrările la noile blocuri sunt aproape finalizate și că sinistrații vor fi mutați curând în apartamente. „Până luna viitoare o să fie finalizate... Sunt finalizate în proporție de 99% trei blocuri și trei se lucrează la ridicarea lor, că până dă înghețul să le putem acoperi. Dar, am văzut, căldură au, bebelușii ies dezbrăcați, așa... Dacă n-aș avea ce face, aș rezista, ce să fac?! Viața te încearcă în tot felul”, a declarat edilul.

Potrivit lui Dunca, proiectul de ridicare a noilor locuințe pentru sinistrați are o valoare de 8 milioane de euro, iar fondurile necesare ar fi deja disponibile. Totuși, oamenii rămân sceptici și se tem că vor fi nevoiți să mai îndure încă o iarnă în frig, printre șobolani și mucegai.

Sute de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele (construite în anul 1895) avariate de două cutremure cu magnitudinea de 5,2, respectiv 5,7, care au avut loc în zilele de 13 şi 14 februarie 2023, în judeţul Gorj.