Turist rătăcit pe munte, recuperat de salvamontiștii din Sibiu. Bărbatul nu avea echipament adecvat

Un bărbat de 37 de ani din Bucureşti a fost salvat de echipa Salvamont Sibiu, după ce s-a rătăcit pe munte în condiţii de iarnă, fără să aibă echipament corespunzător sau cunoştinţe despre trasee.

Incidentul s-a produs joi seară, 2 octombrie, când turistul a plecat din zona Turnu Roşu, intenţionând să parcurgă creasta Făgăraşului. Din cauza lipsei de echipament şi a vremii nefavorabile, acesta a greşit coborârea din Strunga Doamnei, pe ninsoare abundentă şi ceaţă, ajungând în Căldarea Laiţa. Realizând că s-a rătăcit, a sunat la 112.

„Echipa Salvamont aflată de serviciu la Bâlea Lac a intervenit aseară pentru recuperarea unui turist de 37 de ani din Bucureşti (...). Salvamontiştii l-au găsit uşor hipotermic şi l-au adus în siguranţă la baza de la Bâlea Lac”, au transmis reprezentanţii Salvamont Sibiu.

Specialiştii avertizează că iarna pe munte presupune echipament adecvat, pregătire fizică şi cunoştinţe despre trasee şi condiţiile meteo. Totodată, recomandă evitarea zonelor alpine în condiţii de ninsoare, vânt puternic şi vizibilitate redusă.

Viscol și ninsori la munte: trasee montane închise temporar

Salvamontiștii prahoveni au anunțat joi, 2 octombrie, că traseele de abrupt din Munţii Bucegi, Baiului şi Ciucaş sunt închise temporar în această perioadă. Meteorologii au emis zilele acestea mai multe avertizări de cod portocaliu și galben de ninsori, valabil în mai multe județe.

„În această perioadă, nu sunt recomandate deplasările în zona montană înaltă. Declarăm închise temporar toate traseele turistice montane de abrupt din Bucegi, Baiului şi Ciucaş”, au transmis, joi, reprezentanţii Salvamont Prahova.