search
Joi, 2 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Foto Viscol și ninsori la munte: trasee montane închise temporar

0
0
Publicat:

Salvamontiștii prahoveni au anunțat joi, 2 octombrie, că traseele de abrupt din Munţii Bucegi, Baiului şi Ciucaş sunt închise temporar în această perioadă. Meteorologii au emis zilele acestea mai multe avertizări de cod portocaliu și galben de ninsori, valabil în mai multe județe.

Traseele montane din Prahova, suspendate temporar din cauza vremii/FOTO: Adevărul
Traseele montane din Prahova, suspendate temporar din cauza vremii/FOTO: Adevărul

În această perioadă, nu sunt recomandate deplasările în zona montană înaltă. Declarăm închise temporar toate traseele turistice montane de abrupt din Bucegi, Baiului şi Ciucaş”, au transmis, joi, reprezentanţii Salvamont Prahova. 

Măsura de închidere temporară a traseelor a fost luată în condiţiile în care, de joi, timp de câteva zile, vremea la munte va fi nefavorabilă, fiind anunţare ninsori abundente, în urma cărora se estimează depunerea unui strat de zăpadă de 50-80 de centimetri.

De asemenea, pe crestele munţilor vântul va sufla cu putere, spulberând zăpada şi formând troiene de peste un metru.

Cod portocaliu și galben de ninsoare în mai multe județe

Poiana Brașov - Postăvaru FOTO Facebook / Meteoplus
Poiana Brașov - Postăvaru FOTO Facebook / Meteoplus

Administrația Națională de Meteorologie a emis joi, 2 octombrie, un cod portocaliu de ninsoare, valabil până vineri. 

Zonele afectate sunt cea de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu. Aici, la altitudini de peste 1600 m, va ninge abundent și se va depune strat consistent de zăpadă de 30...40 cm.

Meteorologii au emis și un cod galben de ninsori temporar viscolite și strat de zăpadă. Zonele vizate sunt estul Carpaților Meridionali și Carpații de Curbură, unde, la altitudini de peste 1500 m, se va depune un strat de zăpadă de 10-30 de cm, iar vântul va bate cu 50-70 km/h.

Drumul, înzăpezit la Rânca/Sursă video: Facebook Tgc Constantin

Prima ninsoare a sezonului a lăsat un strat de zăpadă de până la 3 centimetri şi în zona montană înaltă, la stația meteo Iezer, iar temperaturile au scăzut semnificativ în timpul nopții.

Citește și: A nins în august în România. Fenomen neobișnuit pentru această perioadă, chiar și la munte

Cea mai scăzută temperatură a fost înregistrată noaptea trecută și în această dimineață la stația meteo Iezer, unde termometrele au arătat -4 grade Celsius. În Pasul Prislop, temperatura a coborât la -2 grade Celsius, scrie Observator.

Ninsorea nu a creat probleme în trafic, iar angajații secției de drumuri naționale au acționat preventiv cu utilaje și au răspândit patru tone de material antiderapant pe drumurile montane.

Șoseaua în Pasul Prislop este curată și uscată, iar spre vârful pasului montan drumul este curat și parțial umed, conform reprezentanților secției de drumuri naționale. În acest context, Poliția Rutieră reamintește șoferilor obligația legală de a circula cu anvelope de iarnă omologate atunci când drumurile sunt acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Circulația pe Transalpina a fost oprită

Tot din cauza vremii severe, circulația pe Transalpina este oprită începând de joi, fiind pentru a doua oară săptămâna aceasta când este luată o astfel de decizie, din cauza vremii nefavorabile.

Circulația pe Transalpina a fost oprită FOTO Facebook / Meteoplus
Circulația pe Transalpina a fost oprită FOTO Facebook / Meteoplus

„Din cauza condițiilor meteo nefavorabile (zăpadă), începând de astăzi, 02 octombrie, ora 09.00, circulația rutieră va fost oprită temporar pe DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri - 59+800 metri, între localitățile Rânca (judeţul Gorj) şi Obârșia Lotrului (județul Vâlcea)”, precizează Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Circulaţia pe acelaşi tronson a fost oprită până miercuri dimineaţă, din cauza viscolului şi a poleiului.

Conducerea unui autovehicul pe drumuri publice acoperite cu zăpadă sau gheață fără anvelope de iarnă constituie contravenție și este sancționată cu amendă din clasa a IV-a de sancțiuni, adică între 9 și 20 puncte-amendă (între 1.305 și 2.900 lei). În plus, se aplică și reținerea certificatului de înmatriculare.

Pentru autovehiculele de transport marfă cu o masă maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și pentru cele de transport persoane cu peste 9 locuri, obligația este de a monta anvelope de iarnă pe axele de tracțiune sau de a folosi lanțuri antiderapante omologate.

Meteo

Top articole

Partenerii noștri

image
„O schimbare radicală.” Rușii lansează rachete balistice care pot evita apărarea aeriană a Ucrainei. Sistemul Patriot nu face față
digi24.ro
image
Cod roșu de ploi abundente în două județe, până vineri seara. Meteorologii anunță vreme severă în jumătate din țară. HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Patru zodii trec printr-o transformare spectaculoasă. Scapă de chin și trec la o etapă din viață binecuvântată
gandul.ro
image
Mai multe avertizări cod portocaliu și galben în vigoare în jumătate de țară
mediafax.ro
image
O nouă forță în fotbalul românesc cu patroni miliardari! „50 de milioane de euro la ei e o scobitoare. În doi ani defilează în prima ligă”
fanatik.ro
image
Cum o răsfățau funcționarii pe banii statului pe nepoata fostului șef SRI
libertatea.ro
image
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu credem în echilibrul dintre muncă și viața privată”
digi24.ro
image
Fiul lui Ianis și al Elenei Hagi a fost botezat » Ce nume are micuțul
gsp.ro
image
”Lupta rușinii” s-a mutat la București: o româncă a intrat în ring cu un bărbat și ce a urmat e complet neașteptat
digisport.ro
image
SURSE Coaliția pregătește un adevărat cutremur: Multe orașe vor deveni comune. Se taie în carne vie la angajați și cheltuieli
stiripesurse.ro
image
Lupii preistorici înviați în laborator au împlinit un an. Cum arată acum Romulus și Remus. Fiecare cântărește peste 50 de kilograme
antena3.ro
image
Cod roșu de ploi în 2 judeţe: Va ploua cât pentru 2 luni în câteva ore. București, sub Cod portocaliu de vânt
observatornews.ro
image
ANM a emis cod ROȘU! Se întâmplă de la 18:00, în aceste zone
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
prosport.ro
image
Când se încălzeşte în România, după ciclonul de aer rece? Temperaturile ajung iar la 23 de grade
playtech.ro
image
Amantlâcul lui Geolgău cu o mamă a unui junior și reacția FRF: “A fost o capcană?!” / “Și doamna a marșat în flirt”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Decizia și anunțul instanței în cazul lui Ionel Ganea, la patru luni de la moartea copilului său de doi ani
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
O femeie de 31 de ani a fost atacată cu cuțitul pe o alee din Sectorul 2 de un individ necunoscut. Femeia s-a luptat cu agresorul
kanald.ro
image
Cât costă să construiești o casă din BCA, parter plus etaj, de 120 mp. Cheltuielile de care puțini țin cont
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ele sunt fiicele lui Ilie Bolojan. Lucia și Anda sunt două tinere foarte frumoase și deștepte. Ce meserii super bănoase au. Au terminat facultăți grele
romaniatv.net
image
Legea se aprobă! Tinerii cu vârste de până la 35 de ani sunt chemați în Armată
mediaflux.ro
image
Fiul lui Ianis și al Elenei Hagi a fost botezat » Ce nume are micuțul
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Ce zodii trăiesc transformări uriașe în octombrie
actualitate.net
image
Alexia Eram, fără sutien pe rețelele sociale. Motivul pentru care a renunțat la inhibiții: „O zi emoționantă”
click.ro
image
La ce alimente a renunțat definitiv Paula Seling: „Nu mai mănânc de 15 ani!”
click.ro
image
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul. Au ales un nume special în onoarea lui Gheorghe Hagi
click.ro
Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Obiectul scandalos pe care Prințesa Diana îl introducea, în mare secret, în palat. Pur și simplu, nu se putea abține!
okmagazine.ro
Nicole Kidman, Keith Urban foto Profimedia jpg
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman
clickpentrufemei.ro
2 Atacul la Baioneta 1877 Razb Independenta Capturarea unui steag turcesc Urmarire cu baioneta jpg
Hora Baionetelor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Alexia Eram, fără sutien pe rețelele sociale. Motivul pentru care a renunțat la inhibiții: „O zi emoționantă”

OK! Magazine

image
Cu cine a fost surprinsă la Paris Brigitte, în timp ce Emmanuel Macron se afla la summit-ul danez. Cine e frumușelul din imagine

Click! Pentru femei

image
Au trecut 26 de ani și nu s-a îngrășat niciun gram! Fran Drescher din „Dădaca” arată ca la începutul serialului

Click! Sănătate

image
Obiceiul care crește riscul de a dezvolta demență la bătrânețe