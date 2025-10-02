Salvamontiștii prahoveni au anunțat joi, 2 octombrie, că traseele de abrupt din Munţii Bucegi, Baiului şi Ciucaş sunt închise temporar în această perioadă. Meteorologii au emis zilele acestea mai multe avertizări de cod portocaliu și galben de ninsori, valabil în mai multe județe.

„În această perioadă, nu sunt recomandate deplasările în zona montană înaltă. Declarăm închise temporar toate traseele turistice montane de abrupt din Bucegi, Baiului şi Ciucaş”, au transmis, joi, reprezentanţii Salvamont Prahova.

Măsura de închidere temporară a traseelor a fost luată în condiţiile în care, de joi, timp de câteva zile, vremea la munte va fi nefavorabilă, fiind anunţare ninsori abundente, în urma cărora se estimează depunerea unui strat de zăpadă de 50-80 de centimetri.

De asemenea, pe crestele munţilor vântul va sufla cu putere, spulberând zăpada şi formând troiene de peste un metru.

Cod portocaliu și galben de ninsoare în mai multe județe

Administrația Națională de Meteorologie a emis joi, 2 octombrie, un cod portocaliu de ninsoare, valabil până vineri.

Zonele afectate sunt cea de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu. Aici, la altitudini de peste 1600 m, va ninge abundent și se va depune strat consistent de zăpadă de 30...40 cm.

Meteorologii au emis și un cod galben de ninsori temporar viscolite și strat de zăpadă. Zonele vizate sunt estul Carpaților Meridionali și Carpații de Curbură, unde, la altitudini de peste 1500 m, se va depune un strat de zăpadă de 10-30 de cm, iar vântul va bate cu 50-70 km/h.

Drumul, înzăpezit la Rânca/Sursă video: Facebook Tgc Constantin

Prima ninsoare a sezonului a lăsat un strat de zăpadă de până la 3 centimetri şi în zona montană înaltă, la stația meteo Iezer, iar temperaturile au scăzut semnificativ în timpul nopții.

Cea mai scăzută temperatură a fost înregistrată noaptea trecută și în această dimineață la stația meteo Iezer, unde termometrele au arătat -4 grade Celsius. În Pasul Prislop, temperatura a coborât la -2 grade Celsius, scrie Observator.

Ninsorea nu a creat probleme în trafic, iar angajații secției de drumuri naționale au acționat preventiv cu utilaje și au răspândit patru tone de material antiderapant pe drumurile montane.

Șoseaua în Pasul Prislop este curată și uscată, iar spre vârful pasului montan drumul este curat și parțial umed, conform reprezentanților secției de drumuri naționale. În acest context, Poliția Rutieră reamintește șoferilor obligația legală de a circula cu anvelope de iarnă omologate atunci când drumurile sunt acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Circulația pe Transalpina a fost oprită

Tot din cauza vremii severe, circulația pe Transalpina este oprită începând de joi, fiind pentru a doua oară săptămâna aceasta când este luată o astfel de decizie, din cauza vremii nefavorabile.

„Din cauza condițiilor meteo nefavorabile (zăpadă), începând de astăzi, 02 octombrie, ora 09.00, circulația rutieră va fost oprită temporar pe DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri - 59+800 metri, între localitățile Rânca (judeţul Gorj) şi Obârșia Lotrului (județul Vâlcea)”, precizează Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Circulaţia pe acelaşi tronson a fost oprită până miercuri dimineaţă, din cauza viscolului şi a poleiului.

Conducerea unui autovehicul pe drumuri publice acoperite cu zăpadă sau gheață fără anvelope de iarnă constituie contravenție și este sancționată cu amendă din clasa a IV-a de sancțiuni, adică între 9 și 20 puncte-amendă (între 1.305 și 2.900 lei). În plus, se aplică și reținerea certificatului de înmatriculare.

Pentru autovehiculele de transport marfă cu o masă maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și pentru cele de transport persoane cu peste 9 locuri, obligația este de a monta anvelope de iarnă pe axele de tracțiune sau de a folosi lanțuri antiderapante omologate.