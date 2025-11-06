search
Joi, 6 Noiembrie 2025
Adevărul
Un bărbat din Giurgiu și-a ucis fratele și i-a aruncat trupul într-o fosă septică dezafectată

Un bărbat de 59 de ani, dat dispărut în urmă cu două zile, a fost găsit mort într-o fosă septică dezafectată din comuna Bălănoaia, județul Giurgiu. Ancheta a scos la iveală că este vorba despre o crimă, iar principalul suspect este chiar fratele bărbatului.

Poliţia cercetează îmrejurările în care a avut loc crima. FOTO: arhivă

Tragedie în localitatea Bălănoaia, județul Giurgiu. Ceea ce părea inițial o simplă dispariție s-a transformat într-o anchetă penală pentru crimă, după ce polițiștii au descoperit trupul unui bărbat de 59 de ani într-o fosă septică dezafectată, ascuns la o adâncime de aproximativ trei metri.

Victima fusese dată dispărută în seara zilei de 4 noiembrie, când familia, îngrijorată că bărbatul nu se mai întorsese acasă, a anunțat poliția. Imediat, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Giurgiu a demarat o acțiune de căutare, publicând fotografia și semnalmentele dispărutului și solicitând ajutorul comunității locale.

În primele ore ale anchetei, oamenii legii au luat în calcul ipoteza unui accident. S-a presupus că bărbatul s-ar fi putut îneca într-o baltă din apropierea satului, motiv pentru care au fost solicitați scafandri pentru verificări. Căutările subacvatice însă nu au oferit niciun rezultat.

Pe măsură ce investigațiile au avansat, atenția polițiștilor s-a concentrat asupra unui teren situat pe amplasamentul fostei Cooperative Agricole de Producție (CAP) din Bălănoaia. Zona era cunoscută ca locuință improvizată a fratelui dispărutului, un bărbat de 55 de ani.

Acolo, joi după-amiază, echipele de căutare au făcut o descoperire terifiantă: trupul bărbatului de 59 de ani zăcea într-o fosă septică dezafectată, acoperită cu bolțari și moloz, notează Observator.

Conform informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, anchetatorii au stabilit că moartea bărbatului nu a fost una accidentală. Din probele strânse până în acest moment, reiese că între cei doi frați a izbucnit un conflict spontan, pe fondul unor neînțelegeri mai vechi. În timpul altercației, fratele mai tânăr l-ar fi lovit în repetate rânduri pe cel de 59 de ani, provocându-i moartea.

Realizând gravitatea faptei, agresorul ar fi încercat apoi să ascundă urmele crimei. Potrivit anchetatorilor, el a dus trupul victimei până la fosă și l-a aruncat acolo, după care a acoperit deschiderea cu bolțari și resturi de beton, încercând astfel să mascheze locul.

După descoperirea cadavrului, bărbatul de 55 de ani a fost imediat reținut de polițiști și condus la audieri. În urma probelor strânse, acesta a fost arestat preventiv, fiind cercetat pentru omor.

Cazul este instrumentat sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, care continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia și motivele care au dus la gestul extrem.

