Fostă atletă olimpică arestată, după ce și-a ucis cu brutalitate șoferul de Uber și i-a furat mașina. Și-a lăsat victima în stradă

Atleta americană Khayla Dawson, în vârstă de 27 de ani, a fost arestată și acuzată de crimă de gradul întâi, jaf, furt de autovehicul și falsificarea dovezilor, după ce a ucis un taximetrist din Colorado Springs, Jeremy Campbell, în vârstă de 38 de ani.

Campbell, care suferea de paralizie pe partea dreaptă, a fost atacat după ce Dawson a comandat un Uber cu puțin timp înainte de miezul nopții. Conform anchetei, Dawson ar fi spus inițial că voia să viziteze o prietenă, apoi că dorea doar să „iasă la aer” și să se bucure de călătorie.

Ulterior, a susținut că s-a trezit pe bancheta din spate în timp ce bărbatul încerca să o atingă, moment în care l-ar fi înjunghiat de mai multe ori. După atac, Dawson ar fi scos corpul victimei din mașină și s-a întors acasă.

A fost arestată în propria locuință

Îngrijorat de lipsa fiului său și știind că acesta avea mobilitate redusă pe partea dreaptă, tatăl lui Campbell a sunat la poliție. Ancheta a dus la localizarea telefonului șoferului, iar oamenii legii au ajuns la apartamentul lui Dawson, unde a fost arestată.

Dawson este o aruncătoare de greutate cunoscută, care a participat anul trecut la calificările pentru Jocurile Olimpice de la Paris și a făcut parte până în 2021 din echipa de atletism a Universității din Indiana. Dacă va fi găsită vinovată, ea riscă mulți ani de închisoare.