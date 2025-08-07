search
Joi, 7 August 2025
Trupul unui bărbat dispărut în urmă cu 28 de ani, găsit intact: „Ce am văzut a fost de necrezut”

Trupul unui bărbat dat dispărut în urmă cu 28 de ani a fost descoperit într-un ghețar în retragere din regiunea muntoasă și izolată Kohistan, în estul Pakistanului.

Naseeruddin era căsătorit și avea doi copii. FOTO: X/@MarioNawfal
Naseeruddin era căsătorit și avea doi copii. FOTO: X/@MarioNawfal

Descoperirea macabră a fost făcută de un cioban care a observat cadavrul într-o vale cunoscută sub numele de Lady Valley. Potrivit acestuia, corpul era surprinzător de bine conservat, iar hainele erau intacte. Lângă trup se afla și un act de identitate pe numele Naseeruddin.

Poliția a stabilit că este vorba despre un bărbat dispărut în iunie 1997, după ce ar fi căzut într-o crăpătură a ghețarului. Potrivit autorităților, Naseeruddin călătorea călare împreună cu fratele său, Kathiruddin, din cauza unui conflict familial care i-a forțat să-și părăsească locuința. În acea zi, bărbatul ar fi intrat într-o peșteră și nu s-a mai întors. Deși a fost căutat, trupul nu a fost găsit până acum.

„Ce am văzut a fost de necrezut. Corpul era intact, hainele nici măcar nu erau rupte”, a declarat ciobanul pentru BBC Urdu, preluat de BBC International.

Specialiștii spun că descoperirea arată efectele schimbărilor climatice. Temperaturile mai ridicate și scăderea stratului de zăpadă au expus ghețarii la razele solare, accelerând procesul de topire.

Când un corp uman cade într-un ghețar, este înghețat rapid din cauza frigului extrem, ceea ce previne descompunerea, a explicat prof. Muhammad Bilal, șeful Departamentului de Mediu al Universității Comsats din Islamabad. Acesta a adăugat că lipsa de umiditate și oxigen duce la o mumificare naturală.

Naseeruddin era căsătorit și avea doi copii.

