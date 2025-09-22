O femeie din Giurgiu a fost înjunghiată mortal de soțul său. Cei doi erau în proces de divorț

O femeie în vârstă de 41 de ani, din orașul Mihăilești, județul Giurgiu, a fost înjunghiată mortal de soțul său, luni, 22 septembrie. Cei doi se aflau în proces de divorț.

În jurul orei 12.00, polițiștii din Mihăilești au fost sesizați prin apel 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că o femeie ar fi fost lovită cu un obiect tăietor-înțepător de către soțul său.

„Din primele cercetări, a reieșit faptul că, un bărbat, de 46 de ani, din orașul Mihăilești, județul Giurgiu, în timp ce se afla la locuința sa, situată pe strada Dealului, pe fondul unui conflict spontan, ar fi lovit-o cu un obiect tăietor-înțepător, la nivelul pieptului, pe soția sa, în vârstă de 41 de ani, din aceeași localitate”, precizează IPJ Giurgiu.

Femeia nu a răspuns manevrelor de resuscitate

Echipajul medical aflat la fața locului i-a aplicat femeii manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, a fost constatat decesul acesteia.

Bărbatul a fost depistat și se află în custodia Poliției.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

Din primele verificări a reieșit că cei doi soți nu aveau un istoric de violență în familie, însă se aflau în proces de divorț.

Amintim că, în luna iunie a acestui an, o femeie din județul Brăila a fost ucisă în bătaie de soțul ei.

În urmă cu trei ani, o femeie de 35 de ani, din localitatea vasluiană Zorleni, a fost ucisă prin înjunghiere de fostul soţ al victimei, cu care aceasta se certase recent şi împotriva căruia obţinuse un ordin de restricţie.