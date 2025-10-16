Dispariție învăluită în mister în Capitală: autoritățile au suspiciuni că o femeie căutată de rude ar fi moartă. Fiica minoră ar fi printre suspecți

Poliția Capitalei a fost sesizată cu privire la dispariția unei femeii, referitor la care există suspiciuni că ar fi moartă. Fiica minoră a acesteia ar fi printre suspecți.

Dosarul a fost preluat de Parchet.

„Există suspiciunea că aceasta ar fi decedată. În prezent, cercetăm cazul, încercăm să stabilim locul unde s-ar putea afla cadavrul și verificăm mai multe piste. Vom reveni cu detalii pe măsură ce speța se clarifică”, a precizat Parchetul.

O rudă a femeii ar fi sesizat Poliția cu privire la faptul că aceasta ar fi dispărut și nu mai poate fi contactată.

Familia se teme că femeia a fost ucisă.

În spațiul public a apărut informația că unul dintre suspecți ar fi fiica minoră a persoanei dispărute.

„Din rațiuni tactice, nu putem confirma în acest moment diverse informații apărute deja în spațiul public”, a mai transmis Parchetul

Știre în curs de actualizare

