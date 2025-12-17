search
Sfântul Daniel, prăznuit pe 17 decembrie. Cui îi spui „La mulți ani” și ce este bine să faci în această zi

Pe 17 decembrie, Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Proroc Daniel, una dintre marile figuri ale Vechiului Testament. Ziua este marcată prin rugăciune și reflecție, dar și prin urări de „La mulți ani” pentru toți cei care poartă numele Daniel și derivatele sale.

Pe 17 decembrie, Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Proroc Daniel FOTO: Arhivă
Pe 17 decembrie, Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Proroc Daniel FOTO: Arhivă

În fiecare an, la această dată, credincioșii îl prăznuiesc pe Sfântul Daniel, cunoscut pentru credința sa neclintită, curajul și devotamentul față de dreptatea divină. Considerat ocrotitor al celor aflați în încercări grele și al celor nedreptățiți, prorocul Daniel rămâne un model de statornicie și integritate morală.

Sărbătoarea cade în Postul Crăciunului și este un prilej de reculegere, rugăciune și întărire spirituală, dar și un moment de bucurie pentru cei care își serbează onomastica.

Cine a fost Sfântul Daniel

Sfântul Daniel a fost unul dintre cei patru mari profeți ai Vechiului Testament, alături de Isaia, Ieremia și Iezechiel. A trăit în secolul al VI-lea î.Hr., într-o perioadă extrem de dificilă pentru poporul evreu, marcată de robia babiloniană, când evreii au fost deportați din Ierusalim și obligați să trăiască sub dominație străină, potrivit OrthodoxWiki.

Ajuns într-o țară păgână, Daniel și-a păstrat credința în Dumnezeu și a refuzat practicile idolatre, asumându-și riscuri majore într-un context în care conformarea era adesea o condiție pentru supraviețuire. Prin înțelepciune, integritate și discernământ, el a ajuns să ocupe funcții importante la curțile regilor Nabucodonosor și Darius, fiind respectat pentru corectitudinea și echilibrul său moral.

Cel mai cunoscut episod din viața sa rămâne aruncarea în groapa cu lei, pedeapsă primită pentru că a continuat să se roage lui Dumnezeu, încălcând porunca regelui. Potrivit Bibliei, Daniel a fost ocrotit în mod miraculos și a scăpat nevătămat, eveniment care l-a consacrat ca simbol al credinței neclintite și al protecției divine în fața nedreptății.

Tradiții și obiceiuri de Sfântul Daniel

În tradiția populară românească, Sfântul Daniel este considerat ocrotitorul casei și al ordinii cotidiene. În această zi, se recomandă evitarea certurilor și a cuvintelor aspre, pentru a păstra armonia și liniștea în familie.

Credincioșii merg la biserică, participă la slujbe, aprind lumânări pentru cei bolnavi și pentru sufletele celor adormiți și se roagă pentru sănătate, protecție și limpezime sufletească. Rugăciunile rostite în această zi sunt considerate mai puternice, fiind însoțite de credință și smerenie.

În unele zone ale țării, pe 17 decembrie se ține post, iar oamenii fac fapte bune în tăcere, precum ajutorarea celor nevoiași sau oferirea de alimente fără a aștepta răsplată. Tradiția spune că aceste gesturi aduc binecuvântare și echilibru sufletesc. De asemenea, Sfântul Daniel este văzut ca apărător al adevărului și al dreptății, fiind invocat de cei care se confruntă cu conflicte, nedreptăți sau procese.

La această dată, își sărbătoresc ziua numelui persoanele care poartă numele Daniel, precum și derivatele sale: Dan, Dana, Daniela, Dani, Dănuța, Dănuț, Daniil, Dănilă sau Dăniluță.

Semnificația numelui Daniel

Numele Daniel provine din ebraicul „Daniyyel” și se traduce prin „Dumnezeu este judecătorul meu”. Cu o puternică încărcătură religioasă, numele simbolizează dreptatea și adevărul și este asociat, în tradiția creștină, cu tăria de caracter, claritatea morală și discernământul, trăsături inspirate din viața și exemplul Sfântului Proroc Daniel.

