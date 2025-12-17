search
Miercuri, 17 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Răzvan Burleanu și-a găsit nașul! Un fost component al Generației de Aur i-a venit de hac

0
0
Publicat:

Venit în fruntea FRF în martie 2014 după domnia lui Mircea Sandu - Nașul”, în contextul arestării lui Gică Popescu (58 de ani) în Dosarul Transferurilor, băcăuanul Răzvan Burleanu (41de ani) s-a avut la cuțite cu cei care compun Generația de Aur, cu câteva excepții. Între cele două tabere au fost deschise mai multe procese, de-a lungul timpului.

Răzvan Burleanu nu mai câștigă pe bandă rulantă FOTO Inquam
Răzvan Burleanu nu mai câștigă pe bandă rulantă FOTO Inquam

La fel ca și regretatul Daniel Prodan, fostul portar Florin Prunea (57 de ani) s-a duelat în instanță cu cel care conduce nestingherit la „Casa Fotbalului”, neavând contracandidat la ultimele alegeri.

Răzvan Burleanu a pierdut definitiv procesul pe care îl avea în instanță cu Florin Prunea fostul portar al echipei naționale. În data de 4 decembrie, ICCJ i-a dat câștig de cauză fostului goalkeeper, în conflictul juridic început în 2021.

Anulează recursul declarat de către reclamantul Burleanu Marian Răzvan împotriva deciziei civile nr. 944A din 26 iunie 2023, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti-Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie. Definitivă", este decizia ÎCCJ, informează iamsport.ro.

Voia 500.000 de lei

În urmă cu aproape 5 ani, Răzvan Burleanu l-a reclamat pe componentul Generației de Aur și a solicitat din partea acestuia: încetarea oricăror declarații considerate defăimătoare, plata unor daune morale în valoare de 500.000 de lei și achitarea cheltuielilor de judecată

În decembrie 2021, Tribunalul București a respins ca neîntemeiată cererea președintelui FRF și l-a obligat pe acesta să îi achite cheltuielile de judecată fostului internațional, în valoare de 4.162 RON.

Judecătorii au invocat că Florin Prunea și-a exprimat opiniile critice în calitate de fost fotbalist al echipei naționale și că nu a avut intenția să îl denigreze pe Burleanu, declarațiile acestuia încadrându-se în limitele dreptului la liberă exprimare, garantat de Constituție.

Președintele FRF a atacat decizia, însă Curtea de Apel București i-a dat din nou câștig fostului portar. Ulterior, Răzvan Burleanu a mers și la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde a primit și verdictul final. Pe 4 decembrie, instanțele judecătorești i-au dat câștig de cauză tot lui Florin Prunea.

În procesul cu Daniel Prodan însă, instanța i-a dat câștig de cauză lui Burleanu, socotind că fostul fotbalist l-a denigrat pe șeful federației. Burleanu s-a ales cu 28.000 de euro.

Erau banii pe un an de facultate ai Ștefaniei (n.r. - fiica sa) în Olanda. N-o să-l iert niciodată”, spunea „Tătuca”, decedat pe 16 noiembrie 2016, la vârsta de 44 de ani.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
digi24.ro
image
Prognoza meteo actualizată de Crăciun și de Revelion în Capitală. Ce schimbări majore au loc între cele două sărbători
stirileprotv.ro
image
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Cât costă pe oră un ajutor în gospodărie: Sparge lemne, curăță terenuri și chiar construiește foișoare
mediafax.ro
image
Cât a costat campania electorală de la Buzău. Ce sumă a plătit Marcel Ciolacu unei firme fără activitate economică
fanatik.ro
image
Vlad Pascu pierde la ÎCCJ șansa de reducere a pedepsei. Decizia este definitivă
libertatea.ro
image
„Pentru prima dată am auzit asta”. SUA vor răspunde militar dacă Rusia va ataca din nou Ucraina, după un armistițiu, afirmă Donald Tusk
digi24.ro
image
A sunat să introducă un jucător pe teren, dar a aflat că nu e în lot. Reacția lui Becali: "Stai tu pe TikTok și-o să vedem dacă mai poți juca fotbal"
gsp.ro
image
Radu Naum a auzit ce salariu s-a cerut în România și nu a putut să creadă: "Cât?!" Replica președintelui
digisport.ro
image
Bolojan vrea să taie „plasele de siguranță”: șomaj, pensionări anticipate și concedii medicale, sub lupa Guvernului
stiripesurse.ro
image
Un zăcământ uriaș de pământuri rare, care conține galiu, germaniu, rubidiu, cesiu, a fost descoperit în Utah. "Moment de cotitură"
antena3.ro
image
Nou impozit introdus pentru o categorie de români. "Taxă peste taxă"
observatornews.ro
image
Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
prosport.ro
image
Cât va costa impozitul pentru un apartament de 50, 75 sau 90 de mp în Bucureşti: lista sumelor din 2026
playtech.ro
image
Legenda din fotbal care a făcut cea mai tare declarație despre Giorgia Meloni. Cuvintele cu care i-a uimit pe toți
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Fără milă! 21 de ani de închisoare: "E imposibil să înțelegi cum a făcut așa ceva un om sănătos la cap"
digisport.ro
image
VIDEO Bolojan, deranjat de „salariile disproporționate” din spitale. Premierul spune că 95% din bani se duc pe lefuri
stiripesurse.ro
image
Jurnalista Simona Popescu s-a stins din viață! Aceasta a pierdut lupta cu o boală nemiloasă, la doar 59 de ani
kanald.ro
image
Taxa pe locuințe și mașini scumpe se triplează din 2026. Cum se stabilește valoarea și ce rol are formularul ANAF 216
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Vine a 13-a pensie, ce veste nesperată pentru bunici, banii intră de mâine sau vin cu Poşta!
romaniatv.net
image
Pensionarii din România care vor primi bani în plus de anul viitor. Ministrul Muncii, Florin Manole, a confirmat
mediaflux.ro
image
A sunat să introducă un jucător pe teren, dar a aflat că nu e în lot. Reacția lui Becali: "Stai tu pe TikTok și-o să vedem dacă mai poți juca fotbal"
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Cum a ajuns fostul ministru Rodica Stănoiu să trăiască cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: „Încerca s-o ucidă”
actualitate.net
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă
click.ro
image
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
click.ro
image
Un om de afaceri cu o avere suficientă oferă acces gratuit pe pârtii în stațiunea sa de schi din Elveția
click.ro
Prințesa Madeleine și laureatul Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, Fred Ramsdell, Profimedia 1058233727 jpg
Venită parcă din basme, e prințesa europeană care a cucerit Gala Premiilor Nobel. A strălucit în rochie de zână, cu o tiara deosebită
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. De ce vor avea parte acești nativi
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă

OK! Magazine

image
Trecutul controversat al Prințesei Sofia a Suediei, fost model de lenjerie intimă, după ce s-a aflat de conexiunea cu Jeffrey Epstein

Click! Pentru femei

image
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?