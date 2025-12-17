Răzvan Burleanu și-a găsit nașul! Un fost component al Generației de Aur i-a venit de hac

Venit în fruntea FRF în martie 2014 după domnia lui Mircea Sandu - Nașul”, în contextul arestării lui Gică Popescu (58 de ani) în Dosarul Transferurilor, băcăuanul Răzvan Burleanu (41de ani) s-a avut la cuțite cu cei care compun Generația de Aur, cu câteva excepții. Între cele două tabere au fost deschise mai multe procese, de-a lungul timpului.

La fel ca și regretatul Daniel Prodan, fostul portar Florin Prunea (57 de ani) s-a duelat în instanță cu cel care conduce nestingherit la „Casa Fotbalului”, neavând contracandidat la ultimele alegeri.

Răzvan Burleanu a pierdut definitiv procesul pe care îl avea în instanță cu Florin Prunea fostul portar al echipei naționale. În data de 4 decembrie, ICCJ i-a dat câștig de cauză fostului goalkeeper, în conflictul juridic început în 2021.

„Anulează recursul declarat de către reclamantul Burleanu Marian Răzvan împotriva deciziei civile nr. 944A din 26 iunie 2023, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti-Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie. Definitivă", este decizia ÎCCJ, informează iamsport.ro.

Voia 500.000 de lei

În urmă cu aproape 5 ani, Răzvan Burleanu l-a reclamat pe componentul Generației de Aur și a solicitat din partea acestuia: încetarea oricăror declarații considerate defăimătoare, plata unor daune morale în valoare de 500.000 de lei și achitarea cheltuielilor de judecată

În decembrie 2021, Tribunalul București a respins ca neîntemeiată cererea președintelui FRF și l-a obligat pe acesta să îi achite cheltuielile de judecată fostului internațional, în valoare de 4.162 RON.

Judecătorii au invocat că Florin Prunea și-a exprimat opiniile critice în calitate de fost fotbalist al echipei naționale și că nu a avut intenția să îl denigreze pe Burleanu, declarațiile acestuia încadrându-se în limitele dreptului la liberă exprimare, garantat de Constituție.

Președintele FRF a atacat decizia, însă Curtea de Apel București i-a dat din nou câștig fostului portar. Ulterior, Răzvan Burleanu a mers și la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde a primit și verdictul final. Pe 4 decembrie, instanțele judecătorești i-au dat câștig de cauză tot lui Florin Prunea.

În procesul cu Daniel Prodan însă, instanța i-a dat câștig de cauză lui Burleanu, socotind că fostul fotbalist l-a denigrat pe șeful federației. Burleanu s-a ales cu 28.000 de euro.

„Erau banii pe un an de facultate ai Ștefaniei (n.r. - fiica sa) în Olanda. N-o să-l iert niciodată”, spunea „Tătuca”, decedat pe 16 noiembrie 2016, la vârsta de 44 de ani.