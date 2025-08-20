search
Miercuri, 20 August 2025
Adevărul
Un fost director în Transporturi a fost găsit împușcat într-un cimitir din Giurgiu

Publicat:

Un fost director din Transporturi, Ion Mateescu, a fost găsit mort miercuri după-amiază, într-un cimitir din județul Giurgiu, după ce și-ar fi pus capăt vieții. 

Ioan Mateescu s-a sinucis FOTO Facebook
Ioan Mateescu s-a sinucis FOTO Facebook

Soția sa este cea care a alertat Poliția după ce bărbatul a plecat de acasă și i-ar fi spus că intenționează să se sinucidă. Trei ore mai târziu, acesta a fost găsit mort, împușcat cu o armă de vânătoare.

Surse apropiate familiei au menționat că Mateescu, care a fost și consilier județean din partea Partidului Național Liberal (PNL), se confrunta cu datorii mari.

Ion Mateescu, cunoscut printre apropiați și sub numele de „Mateo”, avea 62 de ani și a fost director al Direcției Județene de Transport Giurgiu și, ulterior, a lucrat la Direcția de Agricultură a județului.

Colectivul și apropiații săi au transmit condoleanțe familiei îndurerate: „Un om de o jovialitate fără cusur ce întotdeauna găsea timp și disponibilitatea de a-i ajuta pe toți cei ce îi solicitau sprijinul. Din păcate Mateo ne-a părăsit la vârsta de doar 62 de ani deși mulți dintre noi își doreau să mai stea de vorbă măcar o dată cu acest om minunat a cărui strângere de mână, extrem de caldă, n-o voi uita niciodată”, transmite Jurnalul Giurgiuvean.

