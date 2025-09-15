Noul sistem creat pentru controlul la frontiera externă a Spaţiului Schengen, introdus în România. Cum va funcționa

Poliția de Frontieră Română a anunțat luni, 15 septembrie, că România va operaționaliza Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), un instrument modern de control la frontiera externă a Spațiului Schengen.

Potrivit instituției, EES reprezintă un sistem electronic care înregistrează data și locul de intrare și de ieșire a cetățenilor țărilor terțe admiși pentru șederi pe termen scurt, inclusiv cei din Republica Moldova.

Sunt înregistrate și datele alfanumerice și biometrice (imagine facială și patru amprente digitale) ale acestora, și calculează durata de ședere autorizată.

„Sistemul nu restrânge drepturile de călătorie existente, ci oferă un mecanism mai rapid și mai sigur de verificare, înlocuind treptat ștampilarea documentelor de călătorie.

Scopul implementării acestui sistem este asigurarea unui control la frontieră mai sigur, mai rapid și mai eficient, care să reducă timpii de așteptare și să contribuie la o mai bună protejare a granițelor Uniunii Europene”, transmite Poliția de Frontieră într-un comunicat.

Noul sistem va fi pus în funcțiune progresiv, începând cu 12 octombrie 2025. În România, acesta va fi utilizat etapizat, „inițial în puncte de trecere selectate, urmând ca acesta să fie extins treptat, până la implementarea deplină la întreaga frontieră externă, într-un termen de maximum 170 de zile calendaristice.”

Pe durata perioadei de punere în funcțiune progresivă, documentele de călătorie ale persoanelor vizate vor continua să fie ștampilate la intrare și la ieșire, iar ștampilarea manuală va înceta odată cu operaționalizarea completă a sistemului.

Cum se va desfășura controlul la frontieră în cadrul EES

Atunci când cetățeanul unei țări terțe efectuează controlul de frontieră și prezintă documentele, polițistul de frontieră este îndreptățit să verifice scopul și durata călătoriei, precum și dovada mijloacelor de subzistență.

La prima intrare după operaționalizarea sistemului EES, se vor colecta datele biometrice - fotografia facială și patru amprente - pentru a crea un dosar individual.

La călătoriile următoare, verificarea la frontieră se va efectua cu ajutorul datelor biometrice deja înregistrate, scurtând astfel timpul de așteptare.

„În situația în care sunt îndeplinite toate condițiile legale, intrarea în țară va fi permisă și înregistrată electronic, iar polițistul de frontieră va informa persoana despre durata autorizată a șederii. Dacă, dimpotrivă, condițiile nu sunt îndeplinite, refuzul intrării este înregistrat în sistem și, de asemenea, comunicat persoanei.

EES se aplică cetățenilor statelor terțe (care nu fac parte din Uniunea Europeană, cu excepțiile precizate de regulament) care sunt admiși pentru o ședere pe termen scurt (max. 90 zile în oricare 180 zile), inclusiv cetățenilor Republicii Moldova, precum și cetățenilor terți care sunt membri ai familiei unui cetățean al Uniunii și nu dețin un permis de ședere”, transmite instituția citată.

Copiii sub 12 ani și persoanele pentru care prelevarea amprentelor este fizic imposibilă sunt exceptate de la amprentare. Cetățenii țărilor terțe care dețin un document de ședere sau o viză de lungă ședere eliberată de un stat membru al UE, precum și membrii de familie ai cetățenilor UE care dețin un permis de ședere, nu intră sub incidența EES.

Protecția datelor

Datele înregistrate sunt stocate în sistem pentru o perioadă de 3 ani (sau 5 ani în cazul refuzului intrării ori al depășirii perioadei legale de ședere), cu respectarea strictă a legislației europene privind protecția datelor.

Persoanele vizate au dreptul de acces, rectificare și ștergere a datelor conform cadrului legal.

Persoanele care au excepții de la EES trebuie să prezinte documentele justificative la controlul de frontieră, iar serviciul online de verificare a duratei șederii va fi disponibil doar după ce sistemul va fi complet operațional.