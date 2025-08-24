Incendiu de vegetație la Țegheș: au ars o locuință și două autoturisme. Pompierii intervin de urgență

Un incendiu de vegetație a izbucnit duminică în localitatea Țegheș, unde flăcările au cuprins aproximativ șapte hectare de teren și s-au extins spre o locuință și zona de pădure din apropiere.

Incendiul cauzat de vegetația uscată riscă să ajungă la o pădure. O casă a luat foc

Pomperii intervin cu numeroase autospeciale în localitatea Țegheș, județul Ilfov pentru stingerea unui incendiu produs de vegetația uscată pe camp, cu extindere spre o zona de pădure.

Suprafața afectată, conforma autorităților, este de aproximativ 7 hectare.

Flăcările s-au existins rapid și au mistuit o casă și două autoturisme.

Au fost afectate de incendiu o locuinta P+1+M si 2 autoturisme, anunță reprezentanții ISU.

Potrivit autorităților, se acționează cu 8 autospeciale de stingere, 4 cisterne din cadrul ISUBIF și 2 autospeciale de stingere din cadrul ISU GIURGIU.

Se acționează în continuare pentru localizarea incendiului.

Intervenția este complicată deoarece alimentarea cu apă se realizează la mare distanță, nu sunt surse de apă în apropiere, iar pompierii trebui să facă mai multe drumuri pentru a transporta apa necesară pentru stingerea incendiilor.

Până acum nu au fost raportate victime sunt victime.

Din locuința afectată de incendiu au fost scoase mai multe animale, printre care câini și pisici.

Autoritățile au poziționat autospecialele în așa fel încât focul să nu se extindă

Au fost luate de urgență măsuri pentru limitarea extinderii incendiului spre pădure, prin amplasarea autospecialelor de stingere și prin delimitarea unor fășii de protecție prin intermediul unui tractor cu plug.

Incendiul este în desfășurare, iar pompierii rămân la fața locului pentru a se asigura că nu există riscul reizbucnirii focului.

Autoritățile atrag atenția asupra pericolului incendiilor de vegetație uscată și fac apel la populație să evite orice activitate care ar putea genera scântei sau flăcări în zonele cu risc.