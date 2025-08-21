Video Pompierii români, trimiși în Galicia pentru incendiile de vegetație. Vor acționa alături de o echipă similară din Finlanda

Zeci de pompieri români au decolat joi dimineață, 21 august, la ora 06:00, de pe Baza 90 Transport Aerian Otopeni „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”, pentru a interveni la incendiile de vegetație din Spania

Pompierii români vor acționa în regiunea Galicia, din nord-vestul Spaniei.

„Cei 51 de pompieri români, care fac parte din modulul specializat în stingerea incendiilor de pădure, au decolat în această dimineață, la ora 06:00, de pe Baza 90 Transport Aerian Otopeni «Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu», pentru a pleca în misiune în Regatul Spaniei.

Transportul echipei de intervenție se realizează cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale, pe cale aeriană, cu o aeronavă C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Române. Pompierii români vor acționa în regiunea Galicia, în apropierea provinciei Ourense”, transmite DSU.

→ Imaginea 1/3: FOTO: ISU-București-Ilfov

DSU adaugă faptul că au răspuns solicitărilor Spaniei și alte state precum Franța, Germania, Cehia și Slovacia. Pompierii români vor acționa în Galicia alături de o echipă similară din Finlanda.

„Ca urmare a numeroaselor incendii de vegetație care afectează teritoriul spaniol, a fost activat Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene. Astfel, au răspuns prompt solicitării de asistență venită din partea Spaniei, echipe specializate din mai multe state, precum Franța, Germania, Cehia și Slovacia.

Modulul de intervenție român va acționa în regiunea Galicia, alături de o echipă similară din Finlanda. Această mobilizare demonstrează, încă o dată, solidaritatea europeană și capacitatea de răspuns rapid în fața dezastrelor. Misiune ușoară, dragi colegi și să vă întoarceți cu bine acasă!”, încheie DSU.