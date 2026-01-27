search
Marți, 27 Ianuarie 2026
Alertă de pestă porcină africană în Giurgiu și Ilfov. Peste 30 de localități, incluse în zona de supraveghere

Publicat:

Peste 30 de localități din județele Giurgiu și Ilfov au fost incluse în zona de supraveghere, după ce un focar de pestă porcină africană a fost confirmat în comuna giurgiuveană Buturugeni.

Peste 30 de localități din județele Giurgiu și Ilfov sunt supravegheate FOTO Arhivă
Peste 30 de localități din județele Giurgiu și Ilfov sunt supravegheate FOTO Arhivă

„Centrul Local de Combatere a Bolilor Giurgiu s-a întrunit în şedinţă de lucru extraordinară la data de 27.01.2026, în contextul confirmării la data de 26.01.2026 a unui focar de Pestă Porcină Africană, într-o exploataţie privată din localitatea Poşta, comuna Buturugeni, judeţul Giurgiu. În cadrul şedinţei a fost analizat şi aprobat Programul de măsuri privind combaterea focarului menţionat”, a informat Prefectura Giurgiu printr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, în exploataţia în care a fost declarat focarul de boală au fost dispuse în regim de urgenţă măsuri privind efectuarea recensământului tuturor categoriilor de porcine, eliminarea cadavrelor sau a părţilor de cadavre de animale ucise şi a produselor, materialelor sau substanţelor potenţial contaminate prezente în unitate, precum şi măsuri de curăţare şi dezinfectare, în conformitate cu prevederile Regulamentului european în vigoare.

Totodată, în jurul focarului a fost delimitată zona de restricţie, formată din zona de protecţie şi zona de supraveghere.

Localităţile care se încadrează în zona de protecţie sunt: Buturugeni, Poşta (judeţul Giurgiu) şi Ordoreanu (judeţul Ilfov), unde porcii domestici vor fi menţinuţi separat de animalele sălbatice şi de animalele din alte specii şi vor fi utilizate metodele adecvate de dezinfectare la intrările şi ieşirile în/din exploataţii.

Localităţile care se încadrează în zona de supraveghere sunt: Mihăleşti, Popeşti, Novaci, Băneşti, Stâlpu, Gorneni, Chiruleşti, Iepureşti, Bulbucata, Făcău, Teişori, Coţeni, Podu Ilfovăţului, Pădureni, Zorile, Grădinari, Habaia, Ogrezeni, Tântava şi Ţegheş, Dârvari, Caţichea, Domneşti, Oltenu, Clinceni, Bragadiru, Bulgaru, Vârteju, Cornetu, Buda, Pruni, Dumitrana (judeţul Ilfov).

În această zonă vor fi aplicate măsurile corespunzătoare de biosecuritate tuturor persoanelor care vin în contact cu porcii sau care intră sau ies în/din exploataţii, precum şi mijloacelor de transport, pentru a evita orice risc de răspândire a pestei porcine africane, transmit autorităţile.

„Totodată, vor fi eliminate cadavrele întregi sau părţile de cadavre ale animalelor deţinute moarte sau sacrificate, în conformitate cu prevederile legislative. În lipsa posibilităţii de incinerare a cadavrelor, în cadrul şedinţei s-a decis aplicarea unei metode alternative de neutralizare, şi anume prin îngropare”, a mai transmis Prefectura Giurgiu.

loading Se încarcă comentariile...
