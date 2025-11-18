România este pe primul loc în Europa la pesta porcină. „E foarte grav să lucrezi un an de zile și la final să nu-ți vezi rezultatul”

România se confruntă cu cele mai multe focare de pestă porcină africană din Uniunea Europeană, în timp ce virusul continuă să afecteze ferme întregi..

În județul Arad, autoritățile sanitar-veterinare au confirmat în ultimele luni patru focare, unul dintre ele în cea mai mare fermă de porcine din vestul țării, unde sunt crescute aproximativ 6.000 de animale. 570 dintre acestea au fost deja confirmate cu boala și urmează să fie sacrificate, notează știrileprotv.ro.

Marcel Roșu, director DSV Arad, spune că măsura este obligatorie pentru limitarea răspândirii virusului: „Din păcate, suntem nevoiți să sacrificăm în jur de 570 de scroafe gestante aflate în acea secțiune de fermă unde am diagnosticat pesta porcină africană. Încercăm să separăm această fermă în două, să sacrificăm animalele doar în zona unde am diagnosticat boala.”

Dacă virusul va fi depistat și în celelalte sectoare, întreaga fermă ar putea fi închisă și toate animalele eliminate. În jurul fiecărui focar au fost instituite zone de protecție de zece kilometri, iar mișcarea animalelor este strict restricționată. Localnicii sunt îngrijorați de efectele asupra gospodăriilor lor.

„Normal că ne-am speriat și nu ne convine. Creștem animalele și apoi să le ardem sau să le aruncăm?”, spune o femeie. „E foarte grav să lucrezi un an de zile și la final să nu-ți vezi rezultatul. Nu poți să vinzi nimic, rămâi cu animalele în coteț”, adaugă o altă localnică. Un bărbat completează: „Ține omul doi porci și vine și-i împușcă… chiar nu e în regulă.”

Autoritățile avertizează că un factor major de propagare a bolii îl reprezintă carnea provenită de la animale infectate. Virusul poate supraviețui până la doi ani în carnea congelată.

„Mulți oameni sacrifică animalele când observă că sunt bolnave, mai ales înainte de sărbători, fără să consulte medicul veterinar. Pun carnea în congelator, dar virusul rezistă acolo doi ani. Apoi consumă, distribuie sau dau resturile la alte animale și boala se propagă”, explică directorul DSV Arad.

Conform celor mai recente date ale Comisiei Europene, România înregistrează 365 de focare active de pestă porcină africană la porcii domestici, fiind pe primul loc în UE la acest capitol.