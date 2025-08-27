Foto Zece artiști africani au rămas fără vize și cu interdicție de a intra în țară, după ce au lipsit de pe scena unui festival din Galați

Zece folclorişti africani din delegaţia Congo au rămas fără viză şi cu interdicţie de a intra în UE, după ce la Festivalul de Folclor de la Galaţi, din cei 13 invitaţi, doar 3 au urcat pe scenă.

Zece artişti folclorişti care făceau parte din delegaţia de 13 persoane ce reprezenta Congo, invitaţi să participe la a 18-a ediţie a Festivalului Internaţional de Folclor de la Galaţi s-au ales cu vizele revocate şi interdicţie de a mai intra în ţară, din cauză că, din cei 13 membri, doar 3 au urcat pe scenă, scrie Monitorul de Galați.

Cei 13 intraseră în ţară pentru a participa la mai multe festivalului de gen din mai multe judeţe, ultimul fiind cel de la Galaţi. La celelalte festivaluri au ajuns în formaţie completă.

„Festivalul a fost între 21 şi 24 august şi printre 11 ansambluri am avut invitat şi ansamblul din Congo care a fost programat să intre pe scenă pe data de 23, însă pe scenă au venit trei dintr-un grup de 13 persoane, au evoluat cu succes, publicul s-a bucurat. După seara de 23 august am şi informat organele competente prin care le-am adus la cunoştinţă că noi am invitat un grup de 13 persoane şi s-au prezentat la scenă doar trei. Nici un grup care participă la festivalurile de folclor nu sunt plătite, sunt invitaţi. Din partea noastră au cazare, transport în interior şi mese. Nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria festivalului aşa ceva. Noi sperăm să nu se mai întâmple. Ei au venit prin Consiliul Internaţional de organizare al Festivalurilor de Folclor”, a precizat Vali Viorel Sandu, directorului Centrului Cultural Dunărea de Jos.

Autoritățile au fost sesizate cu privire la lipsa celor 10 membri de pe scena festivalului.

„Cele 13 persoane, patru din Maroc şi 9 din Congo, au intrat legal în ţară la data de 11 august cu viză de scurtă şedere pentru desfăşurarea de activităţi culturale, valabile până la data de 26, respectiv 27 august. Având în vedere că 10 dintre străini, patru din Maroc şi şase din Congo, nu au respectat scopul pentru care li s-a acordat viza de scurtă şedere, poliţiştii de Imigrări din Galaţi au procedat la revocare vizelor şi au emis pe numele străinilor decizii de returnare. De asemenea, concomitent cu decizia de returnare va fi dispusă şi măsura interzicerii intrării pe teritoriul statelor UE, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, pentru o perioadă de şase luni”, a precizat scms. Maria Cristea, purtător de cuvânt al Inspectoratului General pentru Imigrări.

Potrivit presei locale, dacă ar fi urcat şi pe scena festivalului din Galaţi, nu exista nicio problemă, deoarece, între festivaluri şi inclusiv până la data la care le expira viza, folcloriştii africani aveau dreptul să se plimbe oriune în spaţiul statelor UE.