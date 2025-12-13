Pacient înjunghiat de un coleg de salon, în incinta Spitalului TBC din Brăila

Un incident grav a avut loc la Spitalul de Pneumoftiziologie din Brăila, unde un pacient a fost înjunghiat de un alt pacient, pe fondul unui conflict spontan.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Brăila, la data de 13 decembrie 2025, în jurul orei 10:20, polițiștii au fost sesizați prin apel 112 de către un medic din cadrul unității medicale cu privire la eveniment.

La fața locului, oamenii legii au identificat două persoane implicate, internate în spital.

„Polițiștii s-au deplasat la fața locului unde au identificat cele două persoane, fiind vorba de un bărbat de 37 de ani, din comuna Șuțești, internat în spital, care, pe fondul unui conflict spontan, ar fi înjunghiat un bărbat de 42 de ani, din sat Miha-Bravu, de asemenea pacient în cadrul unității spitalicești”, a transmis IPJ Brăila.

În urma evenimentului, bărbatul de 42 de ani a fost transportat la spitalul de urgență pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs agresiunea, în cadrul unui dosar penal deschis pentru vătămare corporală.

Reprezentanții spitalului nu au oferit deocamdată declarații oficiale.