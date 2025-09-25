Comitetul interministerial a avut prima întâlnire de lucru. Analiza a vizat două societăți din Galați aflate în dificultate financiară

Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galați S.A și S.C. Liberty Tubular Products Galați – S.A. a avut astăzi, la Palatul Victoria, prima întâlnire de lucru sub coordonarea vicepremierului Marian Neacșu.

Membrii Comitetului au analizat situația economico-financiară și juridică a celor două societăți, S.C. Liberty Galați S.A și S.C. Liberty Tubular Products Galați – S.A., din perspectiva obligațiilor financiare și a procedurilor judiciare aflate în derulare, precum și din punct de vedere social.

Un punct important al reuniunii de astăzi l-a constituit analiza posibilelor soluții pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galați S.A și S.C. Liberty Tubular Products Galați – S.A., pentru continuarea activității de producție de către cele două societăți, precum și pentru atragerea potențialilor investitori interesați să preia sau să susțină activitatea de producție a celor două societăți.

La întâlnirea de lucru au participat, alături de vicepremierul Marian Neacșu, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, secretarul general al Guvernului, Ștefan-Radu Oprea, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Justiției, ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală și ai Exim Banca Românească.

”Guvernul României monitorizează cu atenție situația de pe platforma Combinatului Siderurgic Liberty Galați, precum și impactul economic, în raport cu protejarea intereselor statului român. Având în vedere dificultățile financiare cu care se confruntă societățile S.C. Liberty Galați - S.A. și S.C. Liberty Tubular Products Galați - S.A., la data de 18 septembrie 2025 a fost publicată în Monitorul Oficial Decizia Prim – Ministrului nr. 453 privind constituirea, organizarea și atribuțiile Comitetului interministerial pentru protejarea intereselor statului în cadrul celor două societăți”, potrivit Comitetul interministerial.

Principalele atribuții ale Comitetului:

• Analiza situației economico-financiare și juridice a celor două companii, în raport cu obligațiile financiare existente și procedurile judiciare;

• Analiza expunerii Exim Banca Românească - S.A. și a creanțelor pe care aceasta, Agenția Naționale de Administrare Fiscală, societăți și companii cu capital majoritar de stat le au asupra celor două societăți;

• Analiza efectelor și propunerea de măsuri pentru reducerea impactului social în cazul restrângerii sau închiderii activității celor două companii;

• Formularea propunerilor de modificări legislative pentru protejarea intereselor statului la cele două societăți;

• Analiza și stabilirea măsurilor necesare pentru continuarea activității de producție de către cele două companii;

• Analiza intențiilor potențialilor investitori interesați să preia sau să susțină activitatea de producție a celor două societăți.

După fiecare reuniune sau la solicitarea prim-ministrului, Comitetul prezintă rapoarte cu privire la stadiul îndeplinirii măsurilor și atribuțiilor. De asemenea, poate solicita date, informații, raportări, situații, precum și orice alte documente relevante de la orice instituții sau autorități publice, precum și de la întreprinderi publice la care statul român este acționar majoritar.