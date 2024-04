Transplant de ficat realizat în premieră la Iaşi. O mamă cu patru copii a primit organul salvator

O femeie de 33 de ani din județul Galați, aflată în comă, a primit un ficat de la un donator aflat în moarte cerebrală, operaţia de transplant fiind efectuată în premieră la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iaşi.

Coordonatorul UPU-SMURD Iaşi, medicul Diana Cimpoeşu, a declarat că femeia care a fost supusă operaţiei de transplant este mamă a patru copii, este orginară din judeţul Galaţi şi a fost adusă la spitalul ieşean în stare de comă.

Donatorul este o femeie de 56 de ani, ficatul acesteia fiind prelevat la spitalul Universitar Bucureşti.

„În premieră azi s-a efectuat la Spitalul Sfântul Spiridon din Iaşi un transplant hepatic în urgenţă, pentru insuficienţă hepatică acută. Primitorul este o femeie de 33 ani, mamă a patru copii din judeţul Galaţi. Ea a fost adusă cu ambulanţa în stare de comă. A fost internată în Terapie Intensivă în cursul zilei de vineri. Pentru grefa hepatică s-a declanşat solicitarea de transplant în urgenţă de la un donator în moarte cerebrală. Prelevarea ficatului s-a realizat azi dimineaţă la spitalul din Bucureşti, iar transplantul s-a efectuat după-amiază la Iaşi”, a afirmat medicul Diana Cimpoeşu.

Diana Cimpoeşu a precizat că evoluţia stării de sănătate a femeii care a primit ficatul este una favorabilă.

O româncă de 31 de ani, salvată de medicii din Italia

O altă tânără româncă, diagnosticată cu cancer la ficat și cu metastaze la ganglionii limfatici, a fost salvată de medicii din Italia la finalului lunii ianuarie 2023.

Mihaela Todireanu, de 31 de ani, care are o fetiță în vârstă de 10 ani, a fost diagnosticată cu cancer la ficat cu metastaze în ganglionii limfatici. Medicii italieni de la Clinica Ismett din Palermo i-au făcut un transplant de ficat și i-au salvat astfel viața.

Tânăra s-a îmbolnăvit de Covid-19 și după câteva zile a început să aibă dureri puternice de stomac. După investigațiile medicale necesare i s-a adus la cunoștință că avea cancer la ficat. Un diagnostic crunt.

Însă soacra Mihaelei, care este cadru medical în Italia, a ajutat-o să se interneze într-un spital din Milano. Au urmat tratamente lungi, care doar îi prelungeau viața pentru că adevărata salvare i-o oferea numai un transplant de ficat.

În acest sens a fost acceptată la un spital din Turcia, dar costurile depășeau posibilitățile sale economice și a fost nevoită să mai aștepte. Șansa a venit din partea Clinicii Ismett din Palermo care a avut la un moment dat un donator compatibil pentru Mihaela.

„Am fost sunată pe 17 ianuarie, la o oră foarte târzie, de la spital și m-au întrebat dacă pot ajunge în câteva ore la Palermo pentru transplant, deoarece aveau donator compatibil cu mine. Din nefericire nu am reușit să ajung în acele ore indicate de medici, dar am ajuns pe 18 ianuarie. În aceeași seară am fost sunată din nou, pentru că s-a găsit un alt donator compatibil cu mine. Am ajuns la spital, mi-au făcut analize toată noaptea, iar la 8:30 m-au băgat în sala de operații”, a povestit Mihaela Todireanu.

Operația de transplant a durat 13 ore, iar mămica româncă s-a întors acasă, la fetița ei.