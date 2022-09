La cules de vie. Staţiunea de Cercetare Bujoru din Galați caută zilieri pe Facebook

Este lipsă de forță de muncă pentru culesul viilor la staţiunea de cercetare de la Târgu Bujor, Galați. Ca să nu rămână cu strugurii pe butuc, sunt aduși muncitori din județe de la sute de kilometri distanţă.

În fiecare an, la începutul campaniei de recoltare a strugurilor, Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru, din județul Galați, se confruntă cu un deficit de forță de muncă. Localnicii care veneau an de an la cules au îmbătrânit, iar cei cu putere de muncă nu sunt deloc interesaţi să vină să câştige bani ca zilieri. Nici măcar beneficiarii de venit minim garantat nu vor să vină la culesul viilor pentru a-și completa veniturile, deși legea le permite să facă asta fără a pierde ajutorul de stat.

Pentru a culege cele 300 de hectare de vie de la fermele Staţiunii Viticole este nevoie de multă forţă de muncă. Astfel, conducerea stațiunii au făcut un apel pe rețelele de socializare.

„Vorba aia ...Toamna se numără bobocii! La noi toamna se culeg roadele unui an de muncă, un an mai greu și mai altfel decât celălalt din urmă, întotdeauna. La acest moment problema arzătoare, ca în fiecare an este lipsa culegătorilor. Vă așteptăm să participați în număr cât mai mare pentru a ne ajuta să aducem recolta în cramă! Acolo se va naște un nou produs de care ne vom bucura cu toții“, este mesajul postat pe Facebook, de reprezentanții Stațiunii Viticole.

Cum localnicii nu se înghesuie să vină la cules, fermierii vor să aducă echipe de muncitori din județul Mureș. Pentru a termina campania de recoltare la termen, respectiv până la finalul lunii septembrie, este nevoie de 150 de muncitori zilnic.

„Forța de muncă este o mare problemă. Pentru a culege cele 300 de hectare, într-o lună, avem nevoie de 150 de muncitori, zilnic. În alți ani aduceam muncitori din Neamț, Bacău, Onești, anul acesta vom aduce o echipă de muncitori din județul Mureș. Avem promisiuni și de la Tecuci. Le oferim cazare și masă. În funcţie de cantitatea de struguri culeasă, un muncitor poate câştiga între 100 și 120 de lei pe zi. Cei mai mai harnici ajung și la 150 de lei. Obiectivul propus este să terminăm campania de recoltat într-o lună, ca să nu vină ploile și să strice strugurii, să mucegăiască pe butuc”, spune inginerul Nicu Călmuc, directorul tehnic al Stațiunii de Cercetare.

Anul acesta, producție va fi satisfăcătoare, având în vedere seceta prelungită care a afectat strugurii.

„Producție este medie. Nici prea bună, nici prea rea. A fost secetă și ne-a afectat și pe noi, desigur. Anul trecut am fost loviți de grindină și strugurii au fost afectați. Ne așteptăm la o producție de 4.500-.000 kilograme la hectar”, susține inginerul Nicu Călmuc.

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru are o suprafaţă de 300 de hectare de viţă de vie.