Seceta îi obligă pe fermierii spanioli să renunţe la măsline, grâu şi viţă de vie. Pe ce culturi se concentrează în prezent

Fermierii spanioli renun┼ú─â la m─âsline, gr├óu ┼či vii ├«n favoare fisticului, supranumit ┼či ÔÇ×aurul verdeÔÇŁ, o cultur─â mai profitabil─â ┼či mai rezistent─â la secet─â, relateaz─â The Guardian.

├Än timp ce fermierii c├ó┼čtig─â ├«ntre 65 ┼či 85 de cen┼úi pentru fiecare kilogram de m─âsline pe care ├«l produc ┼či aproximativ 65 de cen┼úi pentru struguri, fisticul, care aduce 6-8 euro pe kilogram, se afl─â ├«ntr-o lig─â diferit─â, informez─â News.ro.

ÔÇ×Obi┼čnuiam s─â cultivam cereale, m─âsline ┼či vi┼ú─â de vie, dar le-am abandonat pe toate pentru a cultiva fistic. Este mult mai profitabil ┼či mai ieftin de produs ┼či ├«nseamn─â c─â mult mai mul┼úi fermieri pot supravie┼úuiÔÇŁ, spune Gustavo Adolfo G├ílvez, care are o planta┼úie de fistic l├óng─â Toledo, ├«n Castilla-La Mancha, ├«n centrul Spaniei.

├Än 1986, guvernul regional din Castilla-La Mancha a ├«nfiin┼úat un proiect de cercetare pentru a c─âuta culturi alternative pe care fermierii s─âi s─â le poat─â cultiva, spune Jos├ę Francisco Couceiro L├│pez, de la institutul regional de cercetare ┼či dezvoltare agricol─â.

ÔÇ×Am petrecut urm─âtorii 10 ani c─âut├ónd culturi alternative la cele trei sau patru care sunt deja cultivate aici. Odat─â ce am trecut de la teorie la practic─â, am renun┼úat practic la toate op┼úiunile ├«n afar─â de fistic. Fisticul se potrive┼čte aproape magic climei din Castilla-La Mancha. Poate rezista la c─âldur─â ┼či frig ┼či poate prospera ├«n soluri s─ârace ┼či pu┼úin ad├ónciÔÇŁ, spune Couceiro L├│pez.

Urm─âtoarea etap─â, spune el, a fost educarea fermierilor printr-o serie de cursuri ┼či zile deschise. ├Än 2013, Couceiro L├│pez a co-scris o carte despre cultivarea fisticului, care a devenit un bestseller ├«n Spania ┼či America Latin─â.

ÔÇ×Cel mai mare handicap este c─â fermierii care planteaz─â fistic trebuie s─â a┼čtepte cel pu┼úin ┼čapte ani ├«nainte de prima lor recolt─â decent─âÔÇŁ, spune el, de┼či ├«n mod clar mul┼úi sunt convin┼či c─â merit─â a┼čteptarea, mai ales c─â cererea continu─â s─â dep─â┼čeasc─â oferta.

La cât ajunge recolta de fistic

Anul trecut, Spania a recoltat 2.800 de tone de fistic de pe 70.000 de hectare, aproape toate ├«n La Mancha, dar este ├«nc─â un nou venit pe o pia┼ú─â dominat─â de California, Iran ┼či Turcia, care ├«mpreun─â reprezint─â aproape 90% din produc┼úia mondial─â.

Fisticul poate rezista la secet─â ÔÇô un factor important ├«n La Mancha ÔÇô dar are nevoie de ap─â din abunden┼ú─â ├«n timpul etapei de formare a nucilor.

├Än California, seceta sever─â ┼či restric┼úiile privind exploatarea apelor subterane amenin┼ú─â deja recolta din acest an.

├Än Iran, deficitul de ap─â a redus produc┼úia cu 35% anul trecut, ├«n timp ce seceta din jurul Gaziantep, ├«n sudul Turciei, care g─âzduie┼čte 42 de milioane de fistic, a redus recolta cu 40%.

De┼či nu este originar din Spania, fisticul exist─â ├«n Spania ├«nc─â din epoca roman─â, spune Fran Figueroa, un ecologist la Arba (asocia┼úia pentru recuperarea p─âdurilor native), care este de acord c─â se potrive┼čte ideal pentru La Mancha.

ÔÇ×Este recolta viitorului ┼či are nevoie de mai pu┼úin─â ap─â dec├ót migdalele, de exempluÔÇŁ, spune el.

În timp ce Spania este un jucător mic, concurează mai degrabă pe calitate decât pe cantitate. Majoritatea plantaţiilor din La Mancha sunt organice, ceea ce conferă culturilor lor valoare adăugată.

ÔÇ×Nu vreau s─â fiu ┼čovin, dar fisticul nostru este cel mai bun de pe pia┼ú─â. ├Än Iran, produsul nu este la fel de bun ┼či nici ├«n Turcia. Oamenii recunosc asta ┼či sunt preg─âti┼úi s─â pl─âteasc─â pentru astaÔÇŁ, spune G├ílvez.

Fisticul este consumat ├«n mare parte ca gust─âri, dar este folosit pe scar─â larg─â ├«n buc─ât─âria din Orientul Mijlociu, precum ┼či ├«n produc┼úia de pr─âjituri, dulciuri, ├«nghe┼úat─â ┼či produse cosmetice.

Popularizarea preparatelor din Orientul Mijlociu, prin buc─âtari precum Yotam Ottolenghi, a crescut ┼či cererea de fistic ├«n vest. Pe m─âsur─â ce oamenii abandoneaz─â ├«n mod constant mediul rural, Espa├▒a vaciada ÔÇô Spania golit─â ÔÇô a devenit o problem─â politic─â care este exploatat─â de partidul de extrem─â dreapta Vox.

ÔÇ×Oamenii din satul meu au plecat la ora┼č pentru c─â nu au putut supravie┼úui ca fermieri. Dar acum ei v─âd c─â chiar ┼či cu doar 10 sau 15 hectare po┼úi s─â tr─âie┼čti decent. Suntem hot─âr├ó┼úi s─â ne asigur─âm c─â nu facem aceea┼či gre┼čeal─â pe care am f─âcut-o cu vinul, pentru care am l─âsat marketingul altora ┼či noi fermierii nu am ob┼úinut niciodat─â beneficiile. Vrem s─â ne asigur─âm c─â fermierul este cel care beneficiaz─â de fisticÔÇŁ, spune G├ílvez.

La ce soiuri de cereale recurg românii

Potrivit ┼×tirile Pro TV, ├«n contextul schimb─ârilor climatice ╚Öi al secetei care afecteaz─â Rom├ónia, unii fermieri au fost nevoi╚Ťi s─â introduc─â noi soiuri de legume ╚Öi fructe din alte zone ale lumii.

Sorgul este una dintre ele - un ├«nlocuitor al porumbului, mult mai rezistent la c─âldur─â. Iar anul acesta, cei care au mizat pe sorg, au avut o recolt─â bun─â. ├Än acela╚Öi timp, culturi cum ar fi hameiul sau bumbacul sunt pe cale de dispari╚Ťie pentru c─â nu mai pot rezista climei ╚Öi soarelui arz─âtor.

Mai multe firme din Bac─âu, zon─â afectat─â de secet─â, au cultivat anul acesta peste 1.000 de hectare cu sorg. Fermierii au v─âzut poten╚Ťialul acestei plante cu origini din Africa pentru c─â este rezistent─â la canicul─â. Cu recolta de sorg hr─ânesc puii din ferma agricol─â pe care o de┼úin.

Sursa citat─â men╚Ťioneaz─â c─â ╚Öi ├«n magazine au ap─ârut produse din sorg: paste, orez ori f─âin─â - produse f─âr─â gluten. De┼či se cultiv─â deocamdat─â pe suprafe┼úe mici, sorgul ar putea ├«nlocui porumbul, grav afectat de secet─â.