Cum va fi vinul de anul acesta. Ce spun cercetătorii de la Pietroasele

La Stațiunea de Cercetare Viticolă Pietroasele-Buzău a început recoltatul strugurilor, iar primii struguri ajunși sub teasc sunt cei de Tămâioasă Românească. Cercetătorii au făcut și prima evaluare a vinului din noua recoltă.



A început forfota în viile Stațiunii de Cercetare Viticolă Pietroasele din județul Buzău. Viticultorii de aici se așteaptă o producție de opt tone de struguri la hectar, mai bună decât în alți ani, însă cu randament mai mic.

Din recolta de struguri va rezulta mai puțin must, spun specialiștii, pentru că în timpul verii boabele nu au avut de unde să acumuleze suficientă apă. De altfel, curge deja primul must de anul acesta din sortimentul cel mai aromat cultivat de stațiune: Tămâioasă Românească de Pietroasele.

Peste 40 de zilieri au intrat la cules în via stațiunii de cercetare viticolă, pentru a aduna strugurii albi și dulci. Ca o primă constatare, boabele de Tămâioasă sunt mult mai mici decât în alți ani.

Butucul are mulți ciorchini, însă strugurii sunt mici și mai puțin zemoși. Acesta este și motivul pentru care trebuie depus mai mult efort pentru umplerea unei găleți, după cum concluzionează muncitorii după prima zi de cules.

Zilierii culeg în prima parte a campaniei strugurii din soiurile albe, precum Tămâioasa Românească și Busuioacă. Ei sunt plătiți cu 1,5 lei găleata, sunt pontați când descarcă strugurii în bena de la capătul rândului, iar banii vor fi ridicați la sfârșit de săptămână.

Pentru un om harnic, campania agricolă este mai convenabilă și decât munca în construcții, spun unii dintre zilieri. „Am lucrat pe șantier toată vara. La cules stau până se termină campania de la stațiune, apoi plec iar pe șantier. Sper să adun măcar 150 de lei pe zi”, spune Iulian, unul dintre cei mai tineri culegători.

Inginerul Irinel Popa, agronomul care coordonează campania de recoltare de pe cele 80 de hectare de viță de vie a fermei viticole din Pietroasele ne spune că cei mai harnici dintre culegători pot câștiga 200 de lei zilnic și, lejer, poate fi acumulată măcar suma de 80 de lei pe zi.

Specialiștii din Pietroasele spun că mustul anunță un vin bun

Specialiștii Stațiunii de cercetare viticolă Pietroasele se așteaptă la o producție de opt tone de struguri la hectar, mai bună decât în alți ani. Din această cantitate va rezulta însă mai puțin must, pentru că în timpul verii boabele nu au avut de unde să acumuleze suficientă apă.

„Cantitatea de struguri pe care noi o aducem din vie anul acesta este cea dorită. Ne-am propus să avem între opt și nouă tone pe hectar și ne încadrăm. Diferența va fi în randamentul în must pe care noi îl vom obține la final. Având în spate un an cu precipitații puține, vom avea o cantitate mult mai mică de must, undeva între 50 și 60 la sută față de anul trecut”, spune Cornel Baniță, oenolog la Stațiunea de cercetare viticolă Pietroasele.

Primul must din Tămâioasa de Pietroasele dă semne că va deveni un vin foarte apreciat.

„Mirosul este unul destul ierbos, iar gustul - foarte dulce. Concentrația de zahăr, deși este relativ devreme pentru a culege Tămâioasa Românească, este foarte bună. Avem peste 230 de grame de zahăr la litru, conform analizelor efectuate în laborator, și cu siguranță vom avea un vin alb sec de calitate superioară. Fiind o recoltare timpurie, o să fie un vin puternic, destul de corpolent, cu o concentrație alcoolică ridicată”, declară Cornel Baniță.

Tămâioasa de Pietroasele este catalogat de oenologi drept cel mai aromat sortiment din clasa sa, avantajul fiind generat de poziția geografică a versanţilor pe care sunt înfiinţate culturile de viţă de vie.

Dealurile de la Curbura Carpaților văd soarele de dimineaţa şi până la apus, iar calcarul din sol, înfierbântat în timpul zilei, degajă căldură şi noaptea.