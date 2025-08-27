Aer irespirabil în București după incendiul de la Dragonul Roșu. Berceniul, cel mai afectat: poluare de patru ori peste limita admisă

Un incendiu puternic izbucnit marți seară la complexul comercial „Dragonul Roșu” a dus la o poluare masivă a aerului în București. Potrivit News.ro, sudul Capitalei este cel mai afectat, în cartierul Berceni înregistrându-se miercuri dimineață o depășire de patru ori a valorii maxime admise.

Comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, Andrei Corlan, a explicat că direcția vântului a făcut ca sudul Capitalei să fie zona cea mai expusă: „Având în vedere direcţia în care bate vântul, zona cea mai expusă este sudul Capitalei, cartierul Berceni, unde am înregistrat, în această dimineaţă, un vârf de 200 de micrograme pe metru cub, ceea ce înseamnă o depăşire momentană de patru ori a valorii maxime. La acest moment, incendiul este localizat şi, deşi avem valori ridicate, ele sunt într-o uşoară scădere”.

Corlan a precizat că urmează o inspecție după finalizarea intervenției pompierilor: „În funcţie de rezultatul prezentat de cei de la ISU, dacă operatorul în cauză nu a luat toate măsurile de prevenţie, astfel încât să protejeze aerul, ca întreg, mai ales dacă vorbim de o depăşire, riscă sancţiuni contravenţionale şi totodată, din informaţiile preliminare, neoficiale, înţelegem că este un depozit de jucării, dar dacă în incinta acelui depozit au fost stocate şi altfel de materiale, cum ar fi substanţe sau preparate chimice periculoase, era necesară o autorizaţie de mediu şi riscă să fie aplicată o sancţiune de 60.000 de lei şi sistată activitatea comercială la punctul respectiv”.

Miros de plastic ars și posibile sancțiuni

Conform spuselor sale, este vorba despre 3.800 de metri pătrați, un depozit plin. „Am resimţit şi eu mirosul, şi colegii mei, un miros puternic înţepător de plastic ars, poate să fie un disconfort. Dar pentru a face afirmaţii fundamentate, aşteptăm concluzia celor de la ISU. Aştept concluzia colegilor mei de la Comisariatul Judeţean Ilfov”.

Comisarul general a adăugat că monitorizarea calității aerului este permanentă: „Autolaboratorul Agenţiei de Protecţie a Mediului este amplasat şi monitorizează în timp real evoluţia calităţii aerului, iar din oră în oră se fac update-uri, iar populaţia va fi informată pas cu pas dacă există riscuri pentru sănătate”, a adăugat el.

Acesta a precizat că situația ar trebui să se îmbunătățească în câteva ore: „Dacă incendiul va fi lichidat în scurt timp, probabil aerul ar trebui să se limpezească şi să devină din nou respirabil undeva până la jumătatea zilei”.

Incendiu localizat după ore întregi de luptă

Focul a izbucnit marți seară la un spațiu de depozitare din complexul „Dragonul Roșu” și s-a manifestat cu degajări mari de fum. Inițial, au fost afectați circa 2.000 de metri pătrați, existând risc de propagare la alte spații de depozitare. Structura clădirii s-a prăbușit parțial, iar autoritățile au emis mesaj RO-Alert pentru a avertiza populația.

ISU București-Ilfov a anunțat că incendiul a fost localizat în jurul orei 2.30: „Incendiul a fost localizat în jurul orei 02:30. Suprafaţa de manifestare a fost de 3800 mp. Au acţionat 28 de autospeciale de stingere”.

În cursul zilei de miercuri, pompierii au început să îndepărteze elementele arse cu buldo-excavatoare pentru a avea acces la focarele ascunse. Zece autospeciale de stingere rămân la fața locului.

ISU a mai precizat că au fost protejate halele învecinate, cu o suprafață desfășurată considerabil mai mare decât cea afectată. Forțele de intervenție au fost suplimentate cu efective din turele libere, pentru a susține misiunea pompierilor.