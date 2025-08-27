search
Miercuri, 27 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Aer irespirabil în București după incendiul de la Dragonul Roșu. Berceniul, cel mai afectat: poluare de patru ori peste limita admisă

0
0
Publicat:

Un incendiu puternic izbucnit marți seară la complexul comercial „Dragonul Roșu” a dus la o poluare masivă a aerului în București. Potrivit News.ro, sudul Capitalei este cel mai afectat, în cartierul Berceni înregistrându-se miercuri dimineață o depășire de patru ori a valorii maxime admise.

Incendiu Dragonul Roșu
Incendiu Dragonul Roșu

Comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, Andrei Corlan, a explicat că direcția vântului a făcut ca sudul Capitalei să fie zona cea mai expusă: „Având în vedere direcţia în care bate vântul, zona cea mai expusă este sudul Capitalei, cartierul Berceni, unde am înregistrat, în această dimineaţă, un vârf de 200 de micrograme pe metru cub, ceea ce înseamnă o depăşire momentană de patru ori a valorii maxime. La acest moment, incendiul este localizat şi, deşi avem valori ridicate, ele sunt într-o uşoară scădere”.

Corlan a precizat că urmează o inspecție după finalizarea intervenției pompierilor: „În funcţie de rezultatul prezentat de cei de la ISU, dacă operatorul în cauză nu a luat toate măsurile de prevenţie, astfel încât să protejeze aerul, ca întreg, mai ales dacă vorbim de o depăşire, riscă sancţiuni contravenţionale şi totodată, din informaţiile preliminare, neoficiale, înţelegem că este un depozit de jucării, dar dacă în incinta acelui depozit au fost stocate şi altfel de materiale, cum ar fi substanţe sau preparate chimice periculoase, era necesară o autorizaţie de mediu şi riscă să fie aplicată o sancţiune de 60.000 de lei şi sistată activitatea comercială la punctul respectiv”.

Miros de plastic ars și posibile sancțiuni

Conform spuselor sale, este vorba despre 3.800 de metri pătrați, un depozit plin. „Am resimţit şi eu mirosul, şi colegii mei, un miros puternic înţepător de plastic ars, poate să fie un disconfort. Dar pentru a face afirmaţii fundamentate, aşteptăm concluzia celor de la ISU. Aştept concluzia colegilor mei de la Comisariatul Judeţean Ilfov”.

Comisarul general a adăugat că monitorizarea calității aerului este permanentă: „Autolaboratorul Agenţiei de Protecţie a Mediului este amplasat şi monitorizează în timp real evoluţia calităţii aerului, iar din oră în oră se fac update-uri, iar populaţia va fi informată pas cu pas dacă există riscuri pentru sănătate”, a adăugat el.

Acesta a precizat că situația ar trebui să se îmbunătățească în câteva ore: „Dacă incendiul va fi lichidat în scurt timp, probabil aerul ar trebui să se limpezească şi să devină din nou respirabil undeva până la jumătatea zilei”.

Incendiu localizat după ore întregi de luptă

Focul a izbucnit marți seară la un spațiu de depozitare din complexul „Dragonul Roșu” și s-a manifestat cu degajări mari de fum. Inițial, au fost afectați circa 2.000 de metri pătrați, existând risc de propagare la alte spații de depozitare. Structura clădirii s-a prăbușit parțial, iar autoritățile au emis mesaj RO-Alert pentru a avertiza populația.

ISU București-Ilfov a anunțat că incendiul a fost localizat în jurul orei 2.30: „Incendiul a fost localizat în jurul orei 02:30. Suprafaţa de manifestare a fost de 3800 mp. Au acţionat 28 de autospeciale de stingere”.

În cursul zilei de miercuri, pompierii au început să îndepărteze elementele arse cu buldo-excavatoare pentru a avea acces la focarele ascunse. Zece autospeciale de stingere rămân la fața locului.

ISU a mai precizat că au fost protejate halele învecinate, cu o suprafață desfășurată considerabil mai mare decât cea afectată. Forțele de intervenție au fost suplimentate cu efective din turele libere, pentru a susține misiunea pompierilor.

București

Top articole

Partenerii noștri

image
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat gâtul și l-au aruncat într-o groapă
digi24.ro
image
Supraviețuitorul accidentului din Munții Iezer a fost găsit în râpă după 10 ore de la tragedie. Ce le-a spus salvatorilor
stirileprotv.ro
image
Anchetă la metrou, după un INCIDENT ținut “la secret”. Multe semne de întrebare după eșecul unei proceduri de testare și omologare a unui tren
gandul.ro
image
Creștere alarmantă a numărului de persoane infectate cu Covid în ultima săptămână
mediafax.ro
image
Dumitru Dragomir a ales cel mai bun jucător din România: “Aş da 10 milioane de euro pe loc! E peste Louis Munteanu, peste toţi”
fanatik.ro
image
Două cupluri de români au murit într-un Audi cu volan pe dreapta, strivit între copaci, lângă o șosea din Germania
libertatea.ro
image
Ce cred românii despre Mișcarea Legionară și mareșalul Ion Antonescu. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie
digi24.ro
image
O eroare a făcut ca Alcaraz să rămână fără păr înainte de US Open! Ibericul a povestit în detaliu incidentul
gsp.ro
image
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
Accident înfiorător în Germania, cu 4 români morți. Scena a fost atât de brutală încât salvatorii au nevoie de psiholog
antena3.ro
image
Emil Constantinescu, exclusiv Observator: Este revoltat de propunerea ca Institutul Levantului să fie închis
observatornews.ro
image
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic
cancan.ro
image
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
prosport.ro
image
Accident cumplit pe Valea Oltului: 7 persoane implicate, un copil de 3 ani a murit, iar 6 au ajuns la spital
playtech.ro
image
Cum a ajuns în faliment afacerea senatorului exclus de Diana Șoșoacă, pe care aceasta l-a numit „scursură trădătoare”. Dorin Petrea a împrumutat firma cu sume uriașe
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Americanii au rămas "mască". Așa a apărut Naomi Osaka pe teren, la US Open. "Efectul a fost cel dorit"
digisport.ro
image
VIDEO Omul dorit de Nicușor Dan la șefia SRI se declară naționalist și suveranist: A fost avocat împotriva României
stiripesurse.ro
image
A murit Dorel Crăciun, fostul primar al comunei Sânmartin, din Bihor! Acesta a fost răpus de o boală nemiloasă
kanald.ro
image
Noul preşedinte al Poloniei blochează prin veto ajutoarele pentru copiii refugiaţilor și accesul...
playtech.ro
image
ULTIMA ORĂ! Crimă la metrou! O tânără de 23 de ani a fost înjunghiată din senin și a murit pe loc: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
wowbiz.ro
image
Controverse privind ora de iarnă 2025. Decizia Uniunii Europene vizează şi România!
romaniatv.net
image
Bulgaria ia fața României! Gigantul european Rheinmetall va produce proiectile și praf de pușcă de 1 miliard de euro în țara vecină
mediaflux.ro
image
O eroare a făcut ca Alcaraz să rămână fără păr înainte de US Open! Ibericul a povestit în detaliu incidentul
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Victor Ponta recunoaște motivele divorțului de Daciana Sîrbu: „Vinovatul sunt eu, 100%”
actualitate.net
image
De la festival, direct pe patul de spital! Monica Anghel a ajuns pe mâna medicilor: „M-am operat!” Care e starea ei de sănătate?
click.ro
image
Alimentele populare care favorizează hipertensiunea și diabetul de tip 2. Dr. Irinel Popescu avertizează: „Riscul crește exponențial”
click.ro
image
Cât a plătit Dan Negru în Istanbul pe o porție de Budinca lui Noe: „Gust de colivă și cam scump!” Cum se prepară cel mai vechi desert din lume?
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Gem de prune Sursa foto shutterstock 283305926 jpg
Gem de prune. Cum să păstrezi la borcan tot ce e mai bun vara
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
image
De la festival, direct pe patul de spital! Monica Anghel a ajuns pe mâna medicilor: „M-am operat!” Care e starea ei de sănătate?

OK! Magazine

image
Prințesa Lilibet a crescut. Cea mai recentă imagine o arată drept o domnișoară suplă, cu părul lung și roșcat

Click! Pentru femei

image
La 60 de ani, și-a făcut testamentul și nu l-a inclus nici măcar pe unicul ei copil!

Click! Sănătate

image
Oncolog: Simptom la nivelul gurii ce indică risc de cancer