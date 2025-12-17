Legea care crește ponderea stagiilor de practică universitare la 75% a trecut de Senat

Inițiativa legislativă USR prin care ponderea stagiilor de practică asigurate de universităţi va creşte de la 50% la 75% a fost adoptată, miercuri, 17 decembrie, de Senat cu 107 voturi ”pentru” 4 voturi ”împotrivă” şi 6 abţineri, în calitate de cameră decizională.

Potrivit USR, iniţiativa reprezintă ”un pas important în consolidarea legăturii dintre educaţia universitară şi cerinţele reale ale pieţei muncii, oferind studenţilor mai multe oportunităţi de a dobândi competenţe practice relevante încă din timpul studiilor”.

”Universităţile trebuie să găsească soluţii să crească numărul de stagii de practică pentru studenţi, având şi flexibilitatea de a găsi soluţii pe piaţa liberă, dar şi timp suficient, până la începutul anului de învăţământ 2029-2030, pentru a se adapta noii ţinte, pe o traiectorie corectă şi urmărită prin indicatori. Nevoia studenţilor de practică, fie în domeniul privat, fie în proiecte asigurate intern de universităţi, este foarte mare. Orice experienţă practică în domeniu pentru studenţi înainte de a absolvi facultatea îl va ajuta imens în integrarea pe piaţa muncii”, a susţinut Irineu Darău, citat de News.ro.

USR consideră că adoptarea acestei iniţiative legislative va avea un impact pozitiv asupra parcursului educaţional şi profesional al studenţilor, contribuind la formarea unor absolvenţi mai bine pregătiţi, mai competitivi şi mai adaptaţi provocărilor actuale ale societăţii şi economiei.

După votul din Senat, iniţiativa merge la promulgare.