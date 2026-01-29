Hidrologii au emis Cod galben de inundații pe râuri din opt județe

Hidrologii au instituit Cod galben de viituri, valabil începând de joi, ora 12.00, până la data de 30 ianuarie, la aceeași oră.

Hidrologii au instituit Cod galben de viituri. Acesta este valabil începând de joi, ora 12.00, până la data de 30 ianuarie.

Se preconizează că vor fi afectate anumite sectoare de râuri din județele: Maramureș, Satu Mare, Bistrița Năsăud, Timiș, Caraș Severin, Mehedinți, Gorj și Dolj.

De asemenea, sunt posibile creşteri importante de debite şi niveluri ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte sau a influenţei evoluţiei formaţiunilor de gheaţă, cu probabilitatea depăşirii cotelor de atenție.

„Recomandăm populatiei vigilență sporită în cazul desfășurării unor activități expuse la inundații”, transmit specialiștii.