Luni, 30 Martie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Un angajat de la Zoo Galați a furat hrana animalelor și a falsificat acte. Percheziții la sediul instituției

Un angajat al Grădinii Zoologice din Galați a fost prins după ce ar fi furat produse destinate hranei animalelor și ar fi falsificat documente de gestiune pentru a-și ascunde faptele, polițiștii ridicând documentele care constituie probe în dosar.

Percheziții în Galați FOTO: IPJ Galați
Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați, au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Galați și în comuna Vânători, în vederea administrării probatoriului într-un dosar penal în care se efectuează „cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare și fals intelectual”.

Descinderile au vizat sediul Grădinii Zoologice din Pădurea Gârboavele, locuința angajatului vizat și sediul unei societăți comerciale din zonă.

Ancheta vizează un angajat care și-ar fi însușit produse destinate hranei animalelor și, pentru a acoperi fapta, ar fi falsificat mai multe documente de gestiune.

„Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că un angajat al unei instituții și-ar fi însușit diverse produse destinate hranei animalelor, iar pentru a-și acoperi activitatea infracțională ar fi falsificat o serie de documente justificative privind gestiunea deținută”, a tramsmis Poliția. 

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.P.J. Galați continuă cercetările, sub îndrumarea și supravegherea procurorului de caz, în vederea documentării întregii activități infracționale și a stabilirii răspunderii penale.

