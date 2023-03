Bătrâna care trăiește singură într-un cătun de pe malul Siretului: „Cine să mai ajungă în pustietatea asta?

Tanti Ioana are 80 de ani și este ultima supraviețuitoare a unui cătun de pe malul Siretului, aflat la 70 de kilometri de orașul Galați. Cătunul Crângeni îşi trăieşte ultimele zile, într-un peisaj parcă încremenit în timp.

În satul în care cândva trăiau peste 200 de oameni, acum doar o singură gospodărie mai este însuflețită. În ea trăiește o femeie de 80 de ani și 30 de câini, care s-au aciuat aici de-a lungul anilor, după ce toți localnicii au murit.

Tanti Ioana spune că a venit în cătun în urmă cu aproape 20 de ani. Soţul ei avea probleme de sănătate, iar medicii i-au recomandat aer curat și de liniște. În 2020, soțul i-a murit, iar de atunci a rămas singura supraviețuitoare a cătunului.

Tanti Ioana: Cine să mai ajungă aici, în pustietatea asta?

„Am venit aici deoarece nu este poluare, este linişte. Și uite așa, anii au trecut şi am rămas aici. Ne-am obișnuit cu singurătatea, cu liniștea câmpului. Când ne-am mutat noi mai erau câţiva bătrâni în sat, dar s-au dus cu toţii. Nu mai este nimeni acum. Cine să mai ajungă aici, în pustietatea asta? Noi am muncit toată viaţa şi am avut ce ne-a trebuit. Am muncit, am crescut animale şi păsări, nu ne-a lipsit nimic. Acum am rămas doar cu căţeii, ei sunt ca şi copiii mei”, povesteşte tanti Ioana.

O legătură specială s-a creat între tanti Ioana, cei 30 de căini și reprezentanții Asociației Ajutați-l pe Lăbuș. „Sunt trei ani de zile de când mergem în cătun, pentru a ajuta cu hrană cățeii și pe tanti Ioana. Este singurul localnic din sat, care are în grijă 30 de suflete. Povestea ei ne-a impresionat și am dorit să o ajutăm. Ultima dată am fost luna trecută și urmează să mergem și în aprilie. Cățeii ne cunosc și vin pe uliță în întâmpinarea noastră, de fiecare dată. Tanti Ioana, la fel. Ne bucurăm că facem parte din viața lor și vom continua să-i ajutăm și de acum încolo”, spune Corina Grigore, administratorul Asociației Ajutați-l pe Lăbuș.

Cătunul Crîngeni se află la cinci kilometri distanță de comuna Nămoloasa. Primarul Adrian Răsmeriță spune că o supraveghează pe tanti Ioana prin telefon și o ajută atunci când are nevoie.

„Tanti Ioana este ultima supraviețuitoare a cătunului. Are un nepoțel în Brăila, care o mai vizitează. Și noi o supraveghem de la distanță, prin telefon. Asociația Ajutați-l pe Lăbuș o ajută cu mâncare pentru căței. Ei sunt prietenii cei mai de bază. Iarna sunt probleme cu zăpada. Noi trimitem utilajele să deszăpezească, trimitem oameni să-i ducă pâine și ce mai are nevoie”, spune primarul comunei Nămoloasa, Adrian Răsmeriță.

Cătunul se numește oficial Crângeni, însă localnicii îi spun Târlungeni, după numele unui sat de lângă Brașov din care au venit ciobanii care au întemeiat așezarea.

Populația a scăzut după ce regimul comunist a decis mutarea locuitorilor în alte sate pentru a face loc unei ferme. În 2005 mai trăiau doar 200 de locuitori. Numărul localnicilor a tot scăzut cu timpul, iar în prezent mai trăiește doar unul.

„Colectivizarea și migrația tineretului au făcut ca numărul localnicilor să scadă tot mai mult. Au rămas bătrânii, care și-au trăit ultimele zile în liniște. Au plecat din această lume, iar acum toate casele sunt părăsite”, încheie primarul comunei Nămoloasa.