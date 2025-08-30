Producătorii dronei-vedetă „Flamingo”, vizați de o anchetă de corupție. Cine se află în spatele companiei

Compania Fire Point, producătorul dronelor cu rază lungă de acțiune „Flamingo”, este obiectul unei anchete a Biroului Național Anticorupție (NABU), pe fondul suspiciunilor că ar fi indus în eroare guvernul în ceea ce privește prețurile și livrările, au declarat surse apropiate anchetei, potrivit Kyiv Independent.

Totodată, NABU îl investighează și pe coproprietarul fostului studio de film al președintelui Volodimir Zelenski, care ar fi un presupus beneficiar.

Până de curând, compania Fire Point era practic necunoscută în afara cercurilor de apărare din Ucraina, deși este unul din cei mai importanți beneficiari ai fondurilor Ministerul Apărării, conform documentelor obținute de Kyiv Independent.

În ultimele săptămâni, Fire Point a promovat în presa occidentală dronele sale FP-1 de cu rază lungă de acțiune, în special racheta de croazieră „Flamingo”. În primele sale comentarii publice, Zelenski a catalogat drona drept „cea mai de succes” rachetă pe care Ucraina o are în arsenalul său.

NABU investighează suspiciuni conform cărora Fire Point a supraevaluat valoarea componentelor, numărul de drone pe care le livrează armatei, sau ambele, potrivit unor actuali oficiali guvernamentali și foști și reprezentanți ai industriei.

Purtătorul de cuvânt al NABU a refuzat să comenteze, motivând „investigații confidențiale”.

Fire Point a confirmat pentru Kyiv Independent existența unei anchete, dar a minimalizat importanța acesteia, negând acuzațiile și precizând că este vorba de o anchetă mai amplă asupra sistemului de achiziții publice în domeniul apărării.

„Nu are sens să căutăm secrete acolo unde nu există secrete”, a declarat Iryna Terekh, directorul tehnic al Fire Point, pentru Kyiv Independent.

Ancheta NABU îl vizează pe Timur Mindich, coproprietar al Kvartal 95, studioul de televiziune înființat de Zelenski, au declarat trei dintre surse. Deocamdată, nu au fost formulate acuzații împotriva vreunei persoane sau entități.

„Circulă zvonuri potrivit cărora dronele (Fire Point) ar fi legate de Mindich și am convingerea că această versiune a evenimentelor corespunde realității”, a declarat sursa guvernamentală, familiarizată cu materialele anchetei, pentru Kyiv Independent.

Kyiv Independent a reușit să contacteze un avocat al lui Mindich, care a declarat că nu are nicio informație despre o legătură între clientul său și Fire Point.

Contracte de miliarde de grivne

Conform documentelor consultate de Kyiv Independent, în 2024, Fire Point a vândut guvernului drone FP-1 cu rază lungă de acțiune în valoare de 13,2 miliarde de grivne - echivalentul a aproximativ 320 de milioane de dolari. Conform bugetului său anual, Ministerul Apărării a cheltuit în total 43 de miliarde de grivne (1,04 miliarde de dolari) pe drone în acel an, ceea ce înseamnă că Fire Point a beneficiat de aproape o treime din sumă.

Terekh a declarat pentru Kyiv Independent că firma a vândut aproximativ 2.000 de drone cu rază lungă de acțiune în 2024, la un cost de aproximativ 55.000 de dolari pe bucată, ceea ce ar însuma vânzări de aproximativ 110 milioane de dolari.

Între 2023 și 2024, veniturile companiei, conform documentelor disponibile publicului, au crescut de la 4 milioane de dolari la peste 100 de milioane de dolari. Terekh a declarat pentru Kyiv Independent că personalul Fire Point a crescut de la 18 în 2023 la 2.200 de angajați în prezent.

O sursă familiarizată cu contractele Fire Point a dezvăluit că aceasta urmează să primească peste 1 miliard de dolari în 2025 din contracte guvernamentale. Terekh a recunoscut că a primit fonduri prin „modelul danez” de finanțare europeană prin intermediul Ministerului Apărării.

Fire Point a primit, de asemenea, finanțare în cadrul unui acord de 5 miliarde de euro cu guvernul german, anunțat în luna mai, a declarat Terekh pentru Kyiv Independent.

Fostul oficial guvernamental, care are cunoștință directă despre contracte, a declarat pentru Kyiv Independent că, printre companiile de drone care primesc fonduri guvernamentale, Fire Point este „fără îndoială în top”.

Interviuri în presa străină

Un interviu recent acordat Associated Press de Fire Point a relatat că firma produce zilnic 100 de drone FP-1 cu rază lungă de acțiune. Asta ar însemna aproximativ 2 miliarde de dolari anual.

Terekh a precizat pentru Kyiv Independent că firma are capacitatea de a produce maxim 100 de drone pe zi și estimează o producție de aproximativ 9.000 de drone în acest an. Aceste cifre nu includ rachetele de croazieră FP-5 „Flamingo”.

Terekh a estimat procentul de drone care au lovit țintele rusești la 55-60%.

Conform relatărilor publicației Kyiv Independent, FP-1 este în prezent o dronă eficientă pentru atacuri la mare adâncime, dar acest lucru nu părea să fie cazul în 2024.

Două surse din industrie susțin că, la scurt timp după înființarea în 2023, compania producea drone abia funcționale, primind în același timp finanțare preferențială masivă din partea guvernului.

Oamenii din spatele Fire Point

Potrivit sursei guvernamentale, ancheta a început în urmă cu aproximativ patru luni, iar originile Fire Point „par a fi o prioritate pentru (ancheta NABU) în acest moment”.

Nu există legături evidente între Fire Point și Mindich, cu fostul asociat de afaceri al lui Zelenski.

Persoanele legate oficial de Fire Point sunt noi în industria dronelor. Cei doi lideri publici ai companiei sunt Yehor Skalyha, proprietarul legal, și Terekh.

După invazia rusă, cei doi au strâns fonduri pentru o organizație non-profit numită Civic Hub, care s-a transformat într-un proiect de drone cu rază lungă de acțiune, potrivit site-ului ONG-ului și postărilor de pe rețelele de socializare. Terekh a condus și Frieden, un fond cu sediul în Germania.

Skalyha, la rândul său, este un veteran al industriei cinematografice ucrainene.

Fire Point a funcționat sub numele Centrocast până la transferul oficial al proprietății către Skalyha, în februarie 2023, când firma a devenit Fire Point, conform documentelor corporative disponibile publicului.

Terekh susține că conduce Fire Point împreună cu Skalyha și Denys Shtylerman, inginer și designer, și spune că au finanțat singuri proiectul până când guvernul ucrainean a început să cumpere drone.

În 2019, Skalyha a semnat o scrisoare de protest împotriva atacului fostului președinte Petro Poroșenko asupra agenției de film, alături de alți membri ai industriei cinematografice, inclusiv actualul șef al Biroului Prezidențial, Andriy Yermak , și mai mulți asociați ai Kvartal.

Istoricul lui Terekh nu are nicio legătură cu industria de apărare. Firma sa anterioară, Terekh.Group , se ocupa de instalații artistice din beton, pentru care a ajuns pe lista Forbes Ucraina 30 în 2022.

Apoi, în decembrie anul trecut, a fost selectată să facă parte dintr-un consiliu de afaceri care se întrunea în biroul președintelui, alături de cei mai bogați oameni de afaceri din țară. Sira Rechovyna, entitatea corporativă din spatele Terekh.Group, nu a raportat niciodată un venit anual mai mare de 70.000 de dolari.

La sfârșitul lunii aprilie, Yermak i-a numit pe Terekh și pe Skalyha într-un nou consiliu guvernamental format din 82 de oameni de afaceri, alături de lideri de afaceri ai gigantului celular Kyivstar, respectiv Rozetka, echivalentul Ucrainei la Amazon.

„Nimeni nu poate alege între Yermak și Mindich în ceea ce privește cu cine suntem asociați”, a glumit Terekh, respingând susținerea politică puternică drept zvonuri. De asemenea, ea a denunțat Ministerul Transformării Digitale pentru că a vizat Fire Point, spunând că NABU a preluat ca atare afirmații ale ministerului în ancheta sa.

Terekh a recunoscut problemele ample de corupție în achizițiile publice în materie de apărare și efectul acestora asupra frontului. „Înțeleg de ce oamenii sunt atât de sceptici, și eu aș fi.”

„Cel mai rău lucru care se poate întâmpla în timpul unui război este să furi pe seama războiului”, a spus Terekh.