search
Sâmbătă, 30 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

„Coerență, nu populism!” Deputatul PNL Ionel Bogdan reacţionează dur după ce Adrian Câciu a criticat eliminarea impozitului pe cifra de afaceri

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Deputatul PNL Ionel Bogdan acuză PSD de incoerență și de transmiterea unui semnal greșit mediului de afaceri, după ce social-democrații au votat în Guvern eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, dar Adrian Câciu, fost ministru al Finanţelor din partea social-democraţilor, a criticat public măsura.

Ionel Bogdan răspunde criticilor privind eliminarea IMCA FOTO: Facebook
Ionel Bogdan răspunde criticilor privind eliminarea IMCA FOTO: Facebook

Eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) stârneşte dispute în coaliția de guvernare. În timp ce PNL susține măsura ca pe o corectare a unei greșeli, fostul ministru de Finanţe PSD Adrian Câciu acuză că avantajele merg către multinaționale, în timp ce populația este împovărată de taxe suplimentare.

La scurt timp după ce acesta a criticat măsura, sâmbătă, 30 august, deputatul PNL Ionel Bogdan a reacţionat postând pe contul său de Facebook un mesaj în care acuză PSD de populism, avertizând că prin declaraţia lui Adrian Câciu partidul transmite către mediul de afaceri un mesaj de instabilitate și neîncredere

 „Coerență, nu populism! În ședința de guvern, PSD a fost de acord cu eliminarea Impozitului Minim pe Cifra de Afaceri (IMCA) – o taxă care s-a dovedit nocivă pentru companiile românești. Totuși, în spațiul public, foști miniștri PSD critică aceeași măsură pe care partidul lor a aprobat-o la masa guvernului. Această contradicție transmite un semnal greșit mediului de afaceri: lipsa de coerență în mesajele oficiale înseamnă instabilitate și neîncredere”, a scris Ionel Bogdan pe Facebook.

Liberalul a explicat faptul că impozitul minim nu a adus bani la buget, dar a afectat firmele corecte, inclusiv pe cele care nu făceau optimizări fiscale.

„Eliminarea acestui impozit era firească și creează spațiu pentru un cadru mai echitabil: noile prevederi nu taxează profitul mic obținut natural, ci vizează exclusiv exportul artificial de profit prin tranzacții intra-grup. Pachetul 2 de măsuri înseamnă corectarea greșelilor trecutului și stabilitate pentru companiile românești”, a adăugat Ionel Bogdan ca răspuns la criticile formulate de fostul ministru PSD al Finanţelor.

De partea cealaltă, fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, afirmă că măsura este nedreaptă.

„Când abordezi fiscal problemele României trebuie să nu uiți niciodată că, dacă tot spui că nu ai bani și taxezi săracii (CASS, TVA), nu poți să reduci sau să anulezi taxele pe bogați. Este total injust să elimini impozitul pe cifra de afaceri la multinaționale (era 1% din cifra de afaceri, un nimic având în vedere că au afaceri de 250 miliarde euro anual), dar să pui CASS de 10% pe veniturile mamelor sau pe pensiile oamenilor”, a explicat sâmbătă Adrian Câciu, reamintind că această taxă aducea anual 3,7 miliarde de lei la buget.

El afirmă că a cerut ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, să renunțe la măsură, dar decizia fusese deja luată: „Am spus acest lucru în coaliție, am cerut ministrului Nazare să renunțe la idee, dar mi-a fost clar că deja se înțeleseseră cu multinaționalele (bogații, cum îi numesc eu). Nu a renunțat!”.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea România în planul de pace
digi24.ro
image
Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, Andrii Parubîi, a fost ucis la Liov. A fost împușcat de 5 ori
stirileprotv.ro
image
Zodia care se umple de bani în septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti Sandu: „E bancherul zodiacului”
gandul.ro
image
Neașteptat! Ce se întâmplă cu creierul bărbaților după apariția primului copil
mediafax.ro
image
Ce preț are geanta vândută de Victoria Beckham. Soția lui David Beckham, în topul celor mai bogate femei
fanatik.ro
image
Bolizi Lamborghini cumpărați pe o firmă românească, găsiți de ANAF cu amenzi pentru viteză în Franța. Mașinile, folosite de un pilot francez de raliuri
libertatea.ro
image
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost Rusia de integrarea în alianța militară
digi24.ro
image
Instorii neștiute. Crima înfiorătoare care a șocat fotbalul românesc: a fost înjunghiat direct în inimă în urma unui scandal într-un bar
gsp.ro
image
"Scandalos": FIFA a luat o decizie inexplicabilă, după scenele rare de la Cupa Mondială a Cluburilor
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
antena3.ro
image
Impozitul pe locuinţe va crește cu 80% din 2026. Cât va plăti proprietarul unui apartament de 100 mp
observatornews.ro
image
Vine o toamnă cum n-a mai fost în România! Prognoza meteorologilor Accuweather pentru septembrie, octombrie și noiembrie 2025
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
prosport.ro
image
Celebrul chef Gordon Ramsay, diagnosticat cu cancer. A suferit recent o intervenție chirurgicală delicată
playtech.ro
image
Cum reușește să se mențină în formă soția lui Messi. Antrenamentele și dieta Antonelei Roccuzzo
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Fură toate privirile în sala de forță: "Sunt bunică, dar nu scad ritmul". Cum arată la 65 de ani
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
El este Alex, un pompier voluntar din Lipova, care și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier. Tânărul nu deținea permis de conducere
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de
playtech.ro
image
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte de cazare la hotelul lui Radu Mazăre din Madagascar
romaniatv.net
image
Trump a murit”, circulă pe reţele de socializare un zvon, în contextul lipsei în public a miliardarului de marţi. Declaraţii stranii ale lui J. D. Vance
mediaflux.ro
image
Doctor specialist: „Diabetul poate fi reversibil” » Alimentele care ne ajută să revenim la valorile normale ale glicemiei + Adevărul despre Ozempic, medicamentul care face furori în SUA
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce spune cu adevărat ziua ta de naștere despre tine, potrivit științei
actualitate.net
image
Cine sunt singurele femei care reprezintă România la BIAS 2025. Povestea impresionantă a celor două tinere: „Aviația este un drog de care nu mai poți scăpa”
click.ro
image
O româncă superbă a făcut furori pe covorul roșu de la Veneția. Cine este Loredana Salanță, femeia care a stat la câțiva metri de George Clooney
click.ro
image
Tânărul român care a dat lovitura în agricultură. S-a întors din Germania ca să cultive pepeni cu gust de pară
click.ro
Prințese înglodate în datorii getty images jpg
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn
okmagazine.ro
Minitarte cu mere Sursa foto shutterstock 2104450739 jpg
Desert de sezon, pe gustul tuturor: minitarte cu mere şi aluat fărâmicios
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regina care stăpânea arta seducției și atrăgea bărbații ca un magnet. Povestea fascinantă a femeii care a rescris istoria lumii
image
Cine sunt singurele femei care reprezintă România la BIAS 2025. Povestea impresionantă a celor două tinere: „Aviația este un drog de care nu mai poți scăpa”

OK! Magazine

image
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn

Click! Pentru femei

image
Horoscop bilunar pentru începutul de septembrie 2025. Cum ne influențează Soarele în Fecioară și Luna Plină în Pești

Click! Sănătate

image
Poți găsi în imagine cuvântul „COBRA” în mai puțin de 6 secunde?