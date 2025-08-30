„Coerență, nu populism!” Deputatul PNL Ionel Bogdan reacţionează dur după ce Adrian Câciu a criticat eliminarea impozitului pe cifra de afaceri

Deputatul PNL Ionel Bogdan acuză PSD de incoerență și de transmiterea unui semnal greșit mediului de afaceri, după ce social-democrații au votat în Guvern eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, dar Adrian Câciu, fost ministru al Finanţelor din partea social-democraţilor, a criticat public măsura.

Eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) stârneşte dispute în coaliția de guvernare. În timp ce PNL susține măsura ca pe o corectare a unei greșeli, fostul ministru de Finanţe PSD Adrian Câciu acuză că avantajele merg către multinaționale, în timp ce populația este împovărată de taxe suplimentare.

La scurt timp după ce acesta a criticat măsura, sâmbătă, 30 august, deputatul PNL Ionel Bogdan a reacţionat postând pe contul său de Facebook un mesaj în care acuză PSD de populism, avertizând că prin declaraţia lui Adrian Câciu partidul transmite către mediul de afaceri un mesaj de instabilitate și neîncredere

„Coerență, nu populism! În ședința de guvern, PSD a fost de acord cu eliminarea Impozitului Minim pe Cifra de Afaceri (IMCA) – o taxă care s-a dovedit nocivă pentru companiile românești. Totuși, în spațiul public, foști miniștri PSD critică aceeași măsură pe care partidul lor a aprobat-o la masa guvernului. Această contradicție transmite un semnal greșit mediului de afaceri: lipsa de coerență în mesajele oficiale înseamnă instabilitate și neîncredere”, a scris Ionel Bogdan pe Facebook.

Liberalul a explicat faptul că impozitul minim nu a adus bani la buget, dar a afectat firmele corecte, inclusiv pe cele care nu făceau optimizări fiscale.

„Eliminarea acestui impozit era firească și creează spațiu pentru un cadru mai echitabil: noile prevederi nu taxează profitul mic obținut natural, ci vizează exclusiv exportul artificial de profit prin tranzacții intra-grup. Pachetul 2 de măsuri înseamnă corectarea greșelilor trecutului și stabilitate pentru companiile românești”, a adăugat Ionel Bogdan ca răspuns la criticile formulate de fostul ministru PSD al Finanţelor.

De partea cealaltă, fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, afirmă că măsura este nedreaptă.

„Când abordezi fiscal problemele României trebuie să nu uiți niciodată că, dacă tot spui că nu ai bani și taxezi săracii (CASS, TVA), nu poți să reduci sau să anulezi taxele pe bogați. Este total injust să elimini impozitul pe cifra de afaceri la multinaționale (era 1% din cifra de afaceri, un nimic având în vedere că au afaceri de 250 miliarde euro anual), dar să pui CASS de 10% pe veniturile mamelor sau pe pensiile oamenilor”, a explicat sâmbătă Adrian Câciu, reamintind că această taxă aducea anual 3,7 miliarde de lei la buget.

El afirmă că a cerut ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, să renunțe la măsură, dar decizia fusese deja luată: „Am spus acest lucru în coaliție, am cerut ministrului Nazare să renunțe la idee, dar mi-a fost clar că deja se înțeleseseră cu multinaționalele (bogații, cum îi numesc eu). Nu a renunțat!”.