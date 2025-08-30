Veriga slabă a Iranului. Noi dezvăluiri despre atacul israelian din care președintele iranian a scăpat la mustață

În timpul războiului de 12 zile cu Iranul, Israelul a reușit să meargă pe urmele unor personalități iraniene cheie și să comită asasinate exploatând o vulnerabilitate-cheie a țării inamice: gărzile de corp care îi însoțeau pe înalții oficiali, relatează NYT. Publicația americană a intervievat înalți oficiali iranieni, membri ai Gardienilor Revoluției, precum și oficiali militari și ai serviciilor de informații israeliene.

Era 16 iunie, a patra zi a războiului Iran-Israel., când Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului s-a întrunit într- ședință de urgență. Locația: un buncăr adânc în vestul Teheranului. Doar participanții cunoșteau ora și locul întâlnirii.

Se întâmpla după mai multe zile de bombardamente israeliene, care distruseseră situri militare, guvernamentale și nucleare, și decimaseră eșalonul superior al armatei, precum și savanți de top ai Iranului.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian, șefii sistemului judiciar și ministerului informațiilor, alături de comandanți militari de rang înalt, au sosit în mașini separate, lăsându-și acasă telefoanele mobile prin care ar fi putut fi urmăriți.

Chiar și așa, israelienii au lansat șase bombe asupra buncărului în care s-au reunit aceștia. Nu și-au atins ținta, însă, ieșind ulterior din buncăr, oficialii iranieni au descoperit cadavrele unora dintre paznici. Aceștia fuseseră uciși de explozii.

S-a creat o adevărată derută în rândul aparatului de informații al Iranului. Nu a durat mult însă până când să găsească o breșă pe care nu o anticipaseră: israelienii pirataseră telefoanele mobile ale gărzilor de corp.

Printre participanții la acea reuniune s-au aflat președintele parlamentului, generalul Mohammad Baqer Ghalibaf, dar și șeful sistemului judiciar, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei. Ei erau însoțiți de miniștrii de interne, ai apărării și ai serviciilor secrete, precum și de comandanți militari, unii dintre ei fiind nou-numiți, după ce șefii lor fuseseră uciși în atacurile israeliene.

În urma bombardamentului, încăperea s-a umplut în scurt timp de moloz, fum și praf, iar curentul a fost oprit, conform relatărilor ulterioare. Pezeshkian a reușit să iasă printr-o deschizătură îngustă rămasă neatinsă, a declarat el public. (De altfel, el a acuzat Israelul că a încercat să-l asasineze.)

„Știam că înalții oficiali și comandanții nu aveau telefoane, dar interlocutorii lor, agenții de securitate și șoferii aveau, nu au luat măsurile de precauție în serios și așa au fost localizați majoritatea dintre ei”, a explicat Sasan Karimi, fost vicepreședinte adjunct pentru strategie în actualul guvern iranian și în prezent analist și lector la Universitatea din Teheran.

Deficiențele în materie de securitate sunt doar o componentă a ceea ce oficialii iranieni recunosc a fi un efort îndelungat al Israelului de a recurge la spioni și agenți, precum și la tehnologie, în anumite cazuri cu rezultate devastatoare.

Lista de ținte a Israelului

Israelul îi avea în vizor pe oamenii de știință în domeniul nuclear de rang înalt din 2022 și luase în considerare uciderea lor încă din octombrie anul trecut, dar a amânat pentru a evita o confruntare cu administrația Biden, au declarat oficiali israelieni.

Luni de zile, o așa-numită „echipă de decapitare” a analizat dosarele tuturor oamenilor de știință implicați în proiectul nuclear iranian cunoscuți Israelului. Prima lista, de 400 de nume, a fost redusă la 100. În cele din urmă, potrivit Iranulului, Israelul a ajuns la o listă scurtă de 13 oameni de știință, pe care i-a și ucis.

În paralel, Israelul își consolida capacitatea de a ținti înalți oficiali militari iranieni în cadrul așa-numitei „Operațiuni Nunta Roșie”, denumită după un episod sângeros din „Urzeala Tronurilor”. Generalul de brigadă Amir Ali Hajizadeh, comandantul Forței Aerospațiale a Gardienilor Revoluției, a fost prima țintă, a declarat un oficial israelian.

Potrivit oficialilor israelieni, obiectivul lor era de a lovi între 20 și 25 de ținte importante în faza de deschidere a campaniei.

Într-un interviu cu un jurnalist iranian, noul șef al Gardienilor Revoluției, generalul de brigadă Ahmad Vahidi, a declarat că Israelul a reușit să afle locația întâlnirilor sensibile în principal prin intermediul tehnologiei avansate.

„Inamicul își obține majoritatea informațiilor prin tehnologie, sateliți și date electronice”, a spus el.

Veriga slabă

„Folosirea a numeroase gărzi de corp este o slăbiciune pe care le-am impus-o și am reușit să profităm de ea”, a declarat un oficial israelian al apărării.

Oficialii iranieni bănuiau de multă vreme că Israelul urmărea mișcările comandanților militari de rang înalt și ale oamenilor de știință nucleari prin intermediul telefoanelor lor mobile. Anul trecut, după ce Israelul a detonat bombe ascunse în mii de pagere purtate de agenții Hezbollah din Liban, Iranul le-a interzis multora dintre oficialii săi cu funcții sensibile să utilizeze smartphone-uri, rețele sociale și aplicații de mesagerie.

Smartphone-urile sunt acum complet interzise comandanților militari de rang înalt, oamenilor de știință nucleari și oficialilor guvernamentali.

Protecția acestora este sarcina brigăzii de elită Ansar al-Mehdi din cadrul Gardienilor Revoluției. Comandantul suprem al Ansar, numit în august anul trecut, după schimbarea guvernului, este generalul Mohamad Javad Assadi, unul dintre cei mai tineri comandanți superiori ai Gardienilor.

Generalul Assadi avertizase personal mai mulți comandanți superiori și un important om de știință nuclear, Mohammad Mehdi Tehranchi, că Israelul plănuia să-i asasineze cu cel puțin o lună înainte de a fi uciși în prima zi a războiului, potrivit a doi oficiali iranieni de rang înalt care aveau cunoștință de conversație. De asemenea, el convocase o întâlnire cu șefii echipelor de securitate, cerându-le să-și măsuri de precauție suplimentare.

Interdicția privind telefoanele mobile a fost impusă abia după valul de asasinate din prima zi a războiului. Gărzile de corp nu mai aveau voie să aibă asupra lor decât stații de emisie-recepție. Doar șefii de echipă care nu călătoreau împreună cu oficialii nu se aflau sub această interdicție.

Însă, în ciuda noilor reguli, potrivit oficialilor care au avut întâlniri cu generalul Assadi pe teme de securitate, cineva le-a încălcat și a adus un telefon la ședința Consiliului Național de Securitate, permițându-le israelienilor să efectueze atacul din 16 iunie care i-a pus viața în pericol președintelui iranian.

Iranul a lansat o vânătoare de spioni israelieni

„Infiltrarea a afectat cele mai înalte eșaloane ale procesului nostru decizional”, declara Mostafa Hashemi Taba, fost vicepreședinte și ministru, într-un interviu acordat presei iraniane la sfârșitul lunii iunie.

La începutul acestei luni, Iranul l-a executat pe savantul Roozbeh Vadi, sub acuzația de spionaj pentru Israel și facilitarea asasinării unui alt om de știință. Trei înalți oficiali iranieni și un membru al Gărzilor Revoluționare au declarat că Iranul a arestat sau plasat în secret în arest la domiciliu zeci de persoane din armată, serviciile de informații și guvern, care sunt suspectate de spionaj în favoarea Israelului, unele dintre acestea de rang înalt.

Hamzeh Safavi, un analist politic și militar al cărui tată este principalul consilier militar al ayatollahului Khamenei, a făcut observația că superioritatea tehnologică a Israelului asupra Iranului reprezintă o amenințare existențială. El subliniază că Iranul nu a avut de ales: a fost obligat să efectueze o reorganizare a securității, să își revizuiască protocoalele și să ia decizii dificile - inclusiv arestări și urmărirea penală a spionilor de nivel înalt.

„Trebuie să facem tot ce este necesar pentru a identifica și a aborda această amenințare; avem o problemă majoră de securitate și informații și nimic nu este mai urgent decât remedierea acestei lacune”, a declarat dl Safavi într-un interviu telefonic.

Ministrul iranian al informațiilor a declarat într-un comunicat emis luna aceasta că a dejucat o tentativă de asasinat israeliană asupra a 23 de înalți oficiali, dar nu a furnizat numele sau detalii despre funcțiile și gradele lor. Acesta a precizat că în lunile premergătoare războiului, Iranul a descoperit și a dejucat 13 comploturi ale Israelului care vizau uciderea a 35 de înalți oficiali militari și guvernamentali.

Declarația mai menționează că forțele de securitate au arestat 21 de persoane sub acuzația de spionaj pentru Mossad sau că au acționat agenți în teren în cel puțin 11 provincii din Iran.

Iranul și-a intensificat, de asemenea, eforturile de a-și recruta propriii spioni în Israel de la atacurile din 7 octombrie 2023, care au declanșat războiul din Fâșia Gaza și ulterior operațiuni militare israeliene agresive în Iran și Liban.

În ultimul an, Shin Bet, serviciul de informații intern al Israelului, a arestat zeci de israelieni sub acuzații că sunt agenți plătiți ai Iranului, contribuind la colectarea de informații despre potențiale ținte.

Israelul a făcut din uciderea celor mai importanți oameni de știință nucleari din Iran o prioritate, în scopul de a zădărnici programul nuclear al țării, apelând chiar și la otrăvirea a doi tineri oameni de știință.

Cum au devenit oamenii de știință ținte

În 2021, potrivit a trei oficiali israelieni din domeniul securității, atenția s-a îndreptat către ceea ce oficialii israelieni numeau „grupul de armament”, un grup de savanți despre care israelienii credeau că se întâlneau regulat pentru a construi un dispozitiv care să declanșeze uraniul îmbogățit și să provoace o explozie nucleară. Această parte era îndeosebi complicată din punct de vedere tehnologic în cadrul proiectului nuclear.

Acest grup a devenit punctul central al ceea ce Israelul a numit „Operațiunea Narnia”, planul militar de a ucide oamenii de știință în primele zile ale războiului de 12 zile.

Până la reuniunea pe probleme de securitate națională din 16 iunie, Israelul ucisese deja o serie de personalități importante asociate cu programul nuclear. Telefoanele mobile ale gărzilor lor de corp au ajutat însă Israelul să-i vizeze pe toți savanții aflați pe lista de ținte.

Totodată, Israelul a vizat și o mare varietate de lideri iranieni, inclusiv șefii ramurilor guvernamentale care au trebuit înlocuiți la ședința din 16 iunie, ucigând cel puțin 30 de comandanți militari de rang înalt în atacuri țintite.

Generalul Hajizadeh, șeful forțelor aeriene ale Gardienilor și-a convocat echipa însoțită de unitățile lor de securitate, la începutul războiului, pentru a monitoriza informațiile despre posibile atacuri israeliene. Avioanele de război israeliene au efectuat un atac precis asupra buncărului unde se refugiase acesta, ucigându-l împreună cu alți comandanți de rang înalt.

Fiul acestuia, Alireza, a declarat că tatăl său a fost extrem de precaut în privința telefoanelor. Într-un videoclip publicat în presa iraniană, el făcut următoarea dezvăluire: „când tatăl meu voia să discute ceva important, ne spunea să scoatem telefoanele și dispozitivele inteligente din cameră și să le punem departe”.