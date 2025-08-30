search
Sâmbătă, 30 August 2025
Adevărul
Zelenski reacţionează după asasinarea fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean: „Din nefericire, crima a fost plănuită minuţios”

Președintele Volodimir Zelenski a reacționat după uciderea lui Andrii Parubîi, fost președinte al Parlamentului ucrainean, afirmând că asasinatul a fost „plănuit minuțios”.

Volodimit Relenski afirmă că asasinatul a fost pregătit cu grijă. FOTO: captură video X
Volodimit Relenski afirmă că asasinatul a fost pregătit cu grijă. FOTO: captură video X

În cadrul mesajului său zilnic adresat națiunii pe X, Volodimir Zelenski, a afirmat sâmbătă, 30 august, că asasinarea fostului președinte al Parlamentului, Andrii Parubîi, a fost „plănuită minuțios”. De asemenea, preşedintele ucrainean a subliniat că autoritățile fac toate eforturile pentru elucidarea cazului şi a transmis condoleanţe familiei politicianului.

Andrii Parubîi, în vârstă de 54 de ani, o figură marcantă a scenei politice ucrainene și unul dintre liderii Revoluției Maidan din 2014, a fost împușcat mortal sâmbătă, la Lvov, de către un bărbat rămas neidentificat.

Conform procurorului general, atacatorul a tras mai multe focuri de armă și a fugit de la locul faptei. Presa locală a relatat că politicianul ar fi fost împușcat de cinci ori şi că asasinul, îmbrăcat în ţinută de curier, care a reușit să scape.

Parchetul ucrainean a anunțat deschiderea unei anchete pentru „uciderea intenționată” a lui Andrii Parubîi, precizând că suspectul este căutat de poliție.

Politicianul ucrainean Andrii Parubîi a fost împuşcat pe stradă. FOTO: X/@iglesias_gabby
Politicianul ucrainean Andrii Parubîi a fost împuşcat pe stradă. FOTO: X/@iglesias_gabby

Tragedia s-a produs în contextul intensificării confruntărilor armate din estul și sud-estul Ucrainei. Forțele aeriene ucrainene au raportat că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, Rusia a lansat 537 de drone și 45 de rachete, dintre care 510 drone și 38 de rachete au fost doborâte. Cu toate acestea, 21 de proiectile au produs pagube materiale importante în zonă.

Un atac major a vizat şi orașul Zaporojie, unde o persoană și-a pierdut viața, iar alte 24 au fost rănite, inclusiv trei copii. Guvernatorul regiunii, Ivan Fedorov, a precizat, de asemenea, că mai multe clădiri de apartamente și infrastructura locală au fost grav avariate.

În replică, armata ucraineană a anunțat că a atacat, în cursul aceleiași nopți, rafinării din orașele rusești Krasnodar și Sizran, vizând infrastructura energetică a Federației Ruse.

Europa

