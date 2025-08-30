Video Fostul președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi, a fost asasinat la Liov în timp ce mergea pe stradă

Politicianul ucrainean Andrii Parubîi, fost președinte al Parlamentului Ucrainei (Rada Supremă) între 2016 și 2019, a fost ucis sâmbătă, 30 august, la Liov, a anunțat președintele Volodimir Zelenski.

„Ministrul afacerilor interne Ihor Klimenko şi procurorul general Ruslan Kracenko tocmai au raportat în legătură cu primele circumstanţe ale unei crime oribile în Liov. Andrii Parubîi a fost ucis”, a transmis Zelenski pe platforma X.

Potrivit presei ucrainene, politicianul a fost împușcat de cinci ori de un curier, care a fugit ulterior de la locul crimei. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili toate detaliile acestui caz, a mai precizat Zelenski.

Șeful statului ucrainean anunță că „toate mijloacele necesare sunt angajate în anchetă și căutarea criminalului”. Circumstanțele morții și motivele uciderii lui Parubîi sunt, momentan, necunoscute.

Între timp, continuă confruntările armate dintre Ucraina și Rusia, în estul și sud-estul țării.

Forțele aeriene ucrainene au anunțat că au doborât 510 din cele 537 de drone și 38 din cele 45 de rachete lansate de Rusia în noaptea de vineri spre sâmbătă. Cu toate acestea, în 21 de cazuri, atacurile au produs pagube materiale.

Un atac rusesc a vizat orașul Zaporojie, soldat cu moartea unei persoane și rănirea altor cel puțin 24, dintre care trei copii. Guvernatorul regiunii, Ivan Fedorov, a declarat că au fost avariate infrastructura și mai multe clădiri de apartamente.

În replică, armata ucraineană a anunțat că a lovit, în cursul nopții, rafinăriile din orașele rusești Krasnodar și Sizran.