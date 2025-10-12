Bărbat din Galați, arestat preventiv după ce a ars de viu un pui de pisică, aruncându-l în sobă

Un bărbat de 52 de ani, din județul Galați, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a ucis cu intenție un pui de pisică aruncându-l în soba cu foc aprins. Măsura a fost dispusă duminică, 12 octombrie, de Judecătoria Târgu Bujor.

Potrivit Inspectoratulului de Poliție Județean (IPJ) Galați, incidentul s-a petrecut sâmbătă, 11 octombrie 2025, în jurul orei 17:30.

Bărbatul din localitatea Cuca, aflat sub influența băuturilor alcoolice, ar fi aruncat într-o sobă cu foc aprins un pui de pisică ce avea aproximativ două luni. Animăluțul nu a avut nicio șansă de supraviețuire.

În aceeași zi, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Galați au dispus reținerea agresorului pentru 24 de ore, iar ulterior magistrații au decis arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Bărbatul este cercetat pentru comiterea infracțiunii de uciderea animalelor, cu intenție, fără drept, faptă prevăzută și pedepsită de Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc fapta.