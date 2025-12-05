Bărbat de 42 de ani, tată a trei copii, înjunghiat mortal pe stradă, în fața soției, de un bătrân

Un bărbat de 42 de ani a fost înjunghiat mortal joi seară, 4 decembrie, de un bătrân de 70 de ani, pe o stradă din municipiul Galați.

Incidentul a avut loc în fața unui bloc din cartierul Micro 40. Bărbatul, tată a trei copii, a fost înjunghiat în partea dreaptă a zonei abdominale, suferind o hemoragie puternică.

Acesta era împreună cu soția și se îndreptau spre casă. Atunci a avut loc atacul, după ce a fost înjunghiat, victima a mai mers câțiva pași pe propriile picioare, după care s-a prăbușit la pământ, scrie Obesrvator.

Martorii au alertat autoritățile, care au reuşit să-l stabilizeze, însă bărbatul amurit în ambulanţă, în drum spre spital.

Criminaliştii sosiţi la locul agresiunii l-au găsit în zonă pe presupusul agresor, în vârstă de 70 de ani, care a fost dus la poliţie pentru audieri. Bătrânul, aflat în stare de ebrietate, l-a înjunghiat fără motiv pe bărbat, scrie Monitorul de Galați.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru pentru omor calificat, cercetările fiind preluate de Serviciul de Investigaţii Criminale, sub coordonarea Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, precizează sursa citată.

În cursul zilei de 05.12.2025, după punerea în mişcare a acţiunii penale, se va solicita judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Galaţi, luarea măsurii arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile.