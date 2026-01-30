Video Momentul în care un șofer spulberă mașina în care se aflau o mamă și fiica ei de 10 ani într-o intersecție lângă Timișoara

O femeie și fiica ei în vârstă de 10 ani au ajuns la spital în urma unui accident rutier grav produs într-o intersecție din localitatea Giroc, aflată în apropierea municipiului Timișoara. Mașina în care se aflau s-a răsturnat după ce a fost lovită de un alt autoturism al cărui șofer nu a acordat prioritate de trecere.

Accidentul s-a produs ieri, înainte de orele amiezii. Potrivit polițiștilor, un bărbat în vârstă de 32 de ani, care conducea un autoturism pe strada Timiș, a pătruns în intersecție fără să respecte semnul „Cedează trecerea”, intrând în coliziune cu un alt autovehicul, condus regulamentar de o femeie de 41 de ani.

Momentul impactului a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă. În imagini se observă cum autoturismul condus de bărbat nu încetinește la apropierea de intersecție, ignorând complet indicatorul rutier. În același timp, în intersecție pătrunde și mașina în care se aflau femeia și fiica sa.

Autoturismul acestora a fost lovit violent în lateral, fiind proiectat pe spațiul verde din afara carosabilului, unde s-a răsturnat. Mai mulți participanți la trafic au intervenit imediat pentru a acorda ajutor victimelor, printre care se afla și o fetiță de 10 ani.

Atât copilul, cât și mama sa au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Din primele informații, rănile suferite nu le pun viața în pericol.

Polițiștii au deschis un dosar penal și îl cercetează pe șoferul vinovat pentru vătămare corporală din culpă.