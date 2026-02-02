search
Luni, 2 Februarie 2026
Video Accident între un microbuz și un utilaj de deszăpezire în Mehedinți. Cinci persoane, transportate la spital

Publicat:

Un accident rutier a avut loc luni dimineață, 2 februarie, între un microbuz și un utilaj de deszăpezire. În urma incidentului, cinci persoane au fost transportate la spital cu răni ușoare.

Sursă Video: DRDP Craiova

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la nivelul țării traficul rutier se desfășoară alternativ, dirijat de polițiști, pe DN 6 Drobeta-Turnu Severin – Filiași, în apropierea localității Lunca Banului, județul Mehedinți, unde a avut loc o coliziune între un microbuz și o autospecială de deszăpezire.

În urma accidentului au rezultat cinci persoane care au fost transportate la spital cu răni ușoare”, transmite centrul Infotrafic.

Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova, microbuzul a lovit din spate utilajul,  în timp ce acesta acționa pentru deszăpezirea șoselei.

Accident între un microbuz și un utilaj/FOTO: DRDP Craiova
Accident între un microbuz și un utilaj/FOTO: DRDP Craiova

Instituția precizează că utilajul era semnalizat corespunzător cu lumini galbene intermitente și indicatoare de ocolire în partea din spate.

Drumul era acoperit cu un strat subțire de zăpadă moale și alunecoasă. Cu toate acestea, instituția citată atenționează că zăpada din fotografii s-a depus deoarece utilajul nu a mai acționat în zona accidentului.

În contextul în care aproape jumătate de țară este din nou lovită de ninsori și temperaturi extrem de scăzute, polițiștii recomandă să fie mult mai prudenți.

Autoritățile transmit șoferilor să se asigure că farurile și luminile de ceață funcționează corespunzător și sunt curate, să se informeze înainte de plecare cu privire la starea drumurilor și condițiile meteo și să nu pornească la drum fără echipamentele de iarnă necesare, acolo unde situația o impune.

De asemenea, în caz de blocaje sau vizibilitate foarte redusă, conducătorii auto sunt sfătuiți să oprească într-un loc sigur și să solicite ajutor.

Turnu-Severin

