A început culesul viei în cea mai mare podgorie din Galați. Cum se anunță recolta de struguri, cum va fi vinul

În cea mai mare podgorie din judeţul Galaţi, la Stațiunea de Cercetare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru, a început culesul viilor. Producția va fi mai mică cu 35-40%, spun specialiștii. De vină sunt seceta și căldura excesivă.

„Să fie 13 septembrie cu noroc! Am început recoltatul cu soiul Fetească neagră! Se pare că soiurile negre, la acumularea de zaharuri, au luat o înaintea celor albe”, au anunțat reprezentanții stațiunii de cercetare, pe Facebook.

Specialiştii staţiunii de cercetare spun că producția va fi cu 35-40% mai diminuată, față de cum se preconiza inițial. După ce anul trecut, s-au confruntat cu un an capricios, anul acesta seceta prelungită a afectat semnificativ producția de struguri.

„Producția de struguri va fi diminuată cu 35-40%, din cauza secetei accentuate și prelungite. Față de anul trecut suntem în cădere liberă. Anul trecut a fost asemănător, doar că în luna august am beneficiat de o ploaie de 60-70 litri pe metrul pătrat și și-a mai revenit plantația. Vinul va fi bun, mediu. Soiurile albe au acumulat, însă, puțin zahăr. Am vorbit și cu colegii din Vrancea, de la Odobești, soiurile care de obicei acumulau zahăr, sunt cu probleme anul acesta. A fost secetă mare și nu a plouat”, a declarat a declarat pentru „Adevărul“ Gabriel Tăbăranu, directorul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru de la Galați.

Stațiunea Bujoru are o suprafaţă de 300 de hectare de viţă-de-vie. Campania de recoltat se va termina în trei-patru săptămâni.

An mai bun pentru podgoria Nicorești

Mai norocoși sunt, însă, viticultorii din nord-vestul județului Galați. Costică Dincă, unul dintre puținii vinificatori din zona Nicorești, care continuă să ducă mai departe această tradiție, spune că producția de struguri va fi mai bună anul acesta, față de anul trecut.

Împreună cu fiul și fiica sa, Dincă deține Casa de Vinuri Nicorești și cultivă 120 de hectare vie nobilă.

Familia Dincă a cumpărat o cramă veche de 100 de ani, a renovat-o și produce mai departe soiuri tradiționale de vin, precum Băbească Neagră sau Fetească Neagră

„Anul trecut am avut calamitate de 80%. A fost producție mică, puțini struguri pe butuc. De luni,11 septembrie, am început campania de recoltat struguri pe anul acesta. Noi culegem strugurii, atunci când vinul are peste 12 grade de alcool. Până acum, producția se preconizează bună”, spune Costică Dincă.

Înainte de 1989, Podgoria de la Nicoreşti era renumită pentru obținerea celor mai vechi soiuri românești de Băbească Neagră și Fetească Neagră, având peste 3.000 de hectare de viță-de-vie. Din cele peste 3.000 hectare cultivate cu viţă-de-vie, au mai rămas mai puțin de 1.500.