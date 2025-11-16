Horoscop luni, 17 noiembrie. Taurii se pot lăsa conduși de emoții, Peștii sunt sfătuiți să nu semneze niciun contract

Horoscopul zilei de luni, 17 noiembrie 2025, vine cu energii mixte pentru toate semnele zodiacale. Lorina, astrologul Click!, a realizat predicții complete pentru fiecare zodie.

Berbec

Iubire - Vă simțiți bine în activități de grup, creative. Optați pentru distracție și relaxare.

Sănătate - Explorarea oportunităților profesionale vă menține ocupat. Nu aveți timp să vă îngrijoreze micile probleme.

Bani - Discutați cu colegii ideile noi, pentru a vedea cum le puteți aplica în cadrul profesional.

Taur

Iubire - Puteţi opta să vedeţi un film romantic alături de o persoană inspirat aleasă.

Sănătate - Dacă lăsaţi emoţiile să preia controlul, reacţiile mentale pot fi încetinite. Vă puteţi limpezi gândurile in cadrul familial.

Bani - Nu vă asumaţi riscuri azi. Puneţi preţ pe predictibilitate, stabilitate si siguranţă.

Gemeni

Iubire - Partenerul poate avea probleme de sănătate. Puteți adopta o atitudine optimistă.

Sănătate - Puteți avea unele tulburări digestive. Acestea pot fi rodul nerespectării unor norme de igienă.

Bani - Puteți obține avantaje deosebite prin intermediul celorlalți.

Rac

Iubire - Mergeți în vizită, la o cină chiar, cu revedere restrânsă între prieteni. Atenție la comunicare! Din exces de zel, veți jigni.

Sănătate - Doriți prea repede ca organismul să recunoască rezultatele eforturilor pe care le-ați făcut.

Bani - Acordați mai mult timp detaliilor și prezentării ca estetică și punere în machetă. E important să vindeți proiectele vizual.

Leu

Iubire - Doriți să fiți în centrul atenției. E benefic să începeți ceva nou-un nou mod de abordare a oamenilor, o altă atitudine.

Sănătate - Ar fi bine să faceți mici ieșiri în care să vă încărcați bateriile și să vă relaxați.

Bani - Rezolvați conflicte mai vechi. E moment bun pentru a vă apropia de colaboratori și colegi, dar și de a vă pune bine cu șefii.

Fecioară

Iubire - Apelați la activități care presupun folosirea imaginației. Ascultați-vă copilul interior.

Sănătate - Să stați în fața televizorului este util ca informare, dar să faceți mișcare în timp ce priviți la TV, are dublu efect.

Bani - Aveți tendința să visați cu ochii deschiși și vă deconcentrați rapid.

