Creștere istorică în industria de apărare europeană. Cum pot profita investitorii români

După decenii de subfinanțare și dependență de tehnologii externe, industria europeană a apărării traversează o perioadă de expansiune spectaculoasă. Până la final de 2025, bugetul militar total al statelor membre UE este estimat să atingă un nivel record de 381 de miliarde de euro, o creștere de 19% față de anul anterior.

În acest context, analiștii au identificat cele mai promițătoare oportunități de investiții pe bursă.

Piața de apărare și prognozele de creștere

Piața europeană de apărare și aerospațială continuă să evolueze într-o direcție pozitivă. Potrivit Research & Markets, valoarea totală a pieței în 2025 va ajunge la aproximativ 183 de miliarde de dolari, cu o prognoză de creștere la 235 de miliarde de dolari până în 2030 (cu un ritm anual mediu de 5,1%). În paralel, investițiile în start-up-uri de apărare și companii de tehnologie de vârf au crescut semnificativ, avansând de aproape cinci ori în ultimii trei ani, fiind direcționate spre independența tehnologică a Europei.

Unul dintre evenimentele cheie ale anului a fost lansarea Bpifrance Défense, primul fond din Franța specializat în industria apărării, destinat investitorilor privați. Fondul are în plan să investească în aproximativ 500 de companii, 70% dintre acestea fiind franceze și 30% europene, cu un randament anual estimat de 5%, având riscuri de piață standard.

Investițiile în cercetare-dezvoltare (R&D) sunt și ele în creștere, urmând să depășească 17 miliarde de euro în 2025, după ce în 2024 au atins pragul de 13 miliarde de euro. Aproape 80% din aceste investiții sunt direcționate către echipamente de apărare precum sisteme de apărare aeriană, sateliți, drone și soluții de securitate cibernetică. Prognozele analiștilor indică o creștere anuală a veniturilor în sectorul apărării european de 10-11% în următorii zece ani, iar cifra de afaceri a sectorului ar putea să se tripleze până în 2035, deschizând astfel oportunități și pentru actorii mici din domenii inovative, precum senzori, inteligență artificială și robotică.

„Europa traversează o perioadă de transformare fundamentală a arhitecturii sale de apărare. După decenii în care acest proces s-a desfășurat în umbra voinței politice, acum avem și investiții reale. Bugetele în creștere, apariția fondurilor private și influxul de capital de risc fac din sectorul apărării unul dintre cele mai dinamice din Europa. Pentru investitori, acesta este un moment oportun de a profita de o tendință pe termen lung, care îmbină potențialul financiar, progresul tehnologic și importanța strategică”, a explicat Radu-Iulian Pădurean, Network Development Manager at Freedom24.

Oportunități de investiții pe bursă

Pe măsură ce cheltuielile pentru apărare cresc în întreaga Europă, atât marii jucători din industrie, cât și companiile emergente oferă oportunități de investiții atractive.

• Giganți din industrie: Companii precum Airbus, Thales, Dassault Aviation și Leonardo continuă să beneficieze de bugete în creștere și de contracte de export.

• Subcontractori tehnologici: companii din domenii precum inteligența artificială, tehnologia sateliților, securitatea cibernetică și sistemele autonome devin noi motoare de creștere – iar Bpifrance Défense își plasează investițiile tocmai în aceste sectoare.

• Instrumente financiare: ETF-uri specializate în apărare, precum VanEck Defence UCITS ETF sau iShares U.S. Aerospace & Defence ETF, oferă investitorilor de retail oportunitatea de a participa la creșterea sectorului fără a fi nevoie să aleagă acțiuni individuale.