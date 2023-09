Utilajele înlocuiesc zilierii la culesul viei. Fermier: „Tehnica este foarte eficientă, face munca a 100 de oameni zilnic“

Vremurile zilierilor care veneau la cules de struguri vor dispărea în curând. Pentru că găsesc greu muncitori, fermierii au început să facă împrumuturi bancare şi să cumpere utilaje de recoltat via. Ei spun că investiţia este rentabilă.

În ferma de la Crama de sub Tei din Galați, fermierul Cătălin Porumb îngrijește 130-140 de hectare de viță de vie, continuând să ducă mai departe munca tatălui său, unul dintre cei mai mari viticultori din județul Vrancea.

Întrucât era din ce în ce mai greu, de la an la an, să găsească forță de muncă la culesul strugurilor, în urmă cu câțiva ani, familia Porumb a achiziționat o combină de recoltat struguri cu 230.0000 de euro, din Franța.

„Avem o mașină de cules struguri. Este foarte eficientă, face munca a 100 de zilieri, zilnic. Forța de muncă este tot mai greu de găsit. Cu siguranță acesta este viitorul-mecanizarea”, spune dr. Cătălin Porumb.

Fermierii arată că aceste combine sunt foarte eficiente, deoarece culeg doar boabele de struguri și pot lucra non-stop. „Rămâne doar ciorchinele, fără bobiţe pe jos. Este recoltată în totalitate producţia după fiecare butuc. Este foarte eficientă pentru cine își permite. Chiar dacă este foarte scumpă, investiția este rentabilă”, mărturisește alt viticultor, din Vrancea.

De ce nu poate fi folosită în toate viile?

Deși este foarte eficientă, o astfel de mașină de mașină nu poate fi folosită și în viile vechi, așa cum sunt cele de la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru, din județul Galați. Stațiunea Bujoru are o suprafaţă de 300 de hectare de viţă-de-vie.

„În fiecare an, culegem cu zilieri, cu oameni din zonă, mai aducem și din alte județe. Anul trecut am adus în jur de 30-40 de persoane din Vâlcea, le-am cazat la fermă. Anul acesta, încă nu am început campania de recoltat. Probabil vom începe săptămâna viitoare. Aceste mașini de recoltat sunt foarte bune, am încercat și noi să închiriem o combină, însă nu a putut culege. Viile noastre sunt vechi, de 35-45 de ani, butucii sunt lăsați, sistemul de susținere este învechit, nu pot intra combinele. Cei din Vrancea au făcut reconversie, au plantații noi”, a declarat pentru „Adevărul“ Gabriel Tăbăranu, directorul Staţiunii de Cercetare şi Dezvoltare pentru Victicultură şi Vinificaţie Târgu Bujor.