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Spitalul de Urgență din Focșani s-a ales cu pagube imense după inundațiile de la finalul săptămânii trecute. Apa a intrat și în blocul operator

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Mai multe spaţii de la Spitalul Judeţean de Urgenţă ”Sf. Pantelimon" Focşani au fost afectate de ploile de la finalul săptămânii trecute, pagubele fiind însemnate. Au fost afectate subsolul, blocul alimentar, spălătoria, dar şi săli din blocul operator şi Urgenţă.

Apa a ajuns în tot subsolul Spitalului Județean
Apa a provocat pagube mari la Spitalul de Urgență FOTO: Prefectura Vrancea

Conducerea Spitalului de Urgență din Focșani a trimis Prefecturii Vrancea un raport cu pagubele provocate de inundațiile de la sfârșitul săptămânii trecute în unitatea medicală care deserveşte întreg judeţul, iar dimensiunea avariilor este una serioasă.

Potrivit raportului, sunt pereţi degradaţi şi umezi pe circa 1.400 mp, practic tot subsolul, prin infiltrare.

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Au mai fost afectate:

  • blocul alimentar (329 mp) şi spălătoria (275 mp)
  • acoperişul blocului operator, aproximativ 600 mp
  • bloc operator, sălile S3 şi SO: pereţi (160 mp) şi tavan (65 mp)
  • pardoseli, linoleum şi tarkett deteriorate pe circa 1.000 mp
  • magaziile de materiale sanitare şi gospodăreşti din exterior, afectate în proporţie de 100%
  • magazia de materiale sanitare: infiltraţii în pereţi şi tavan, inundaţii în interior
  • magazia de dezinfectanţi: infiltraţii în acoperiş şi pereţi
  • magazia de materiale gospodăreşti: apă acumulată la 25 cm înălţime, tencuială afectată, recipienţi pentru probe de biopsie şi urologice, hârtie, lavete, biblirafturi şi cutii colectoare deteriorate
  • spaţiul de arhivă: inundat din exterior şi din acoperiş
  • bloc operator (Sala 3, hol, Sala O): infiltraţii din tavan care se scurgeau pe pereţi şi pe panourile electrice
  • magaziile UPU-SMURD de la subsol, inclusiv arhiva cu foi de observaţie
  • vestiarele de la subsol, inundate
  • spălătoria, cu infiltraţii în zona de depozitare a lenjeriei curate
  • blocul alimentar, cu refularea canalizării, infiltraţii şi apă acumulată în casa liftului
  • garderoba, cu pereţi infiltraţi şi pardoseli deteriorate

De asemenea, au fost distruse medicamente şi consumabile medicale din cauza apei şi a umezelii.

Prefectura Vrancea anunţă că a transmis Ministerului Sănătăţii raportul, solicitând fonduri de urgenţă pentru remedierea situaţiei.

Administraţia Naţională "Apele Române" (ANAR) anunţa duminică după-amiază, că în 7 staţii de monitorizare nivelul precipitaţiilor a depăşit 50 de litri pe metrul pătrat.

Ulterior, instituţia a precizat că în judeţele Prahova şi Vrancea s-au înregistrat cantităţi extreme de ploi - peste 200 l/mp în zona Măneciu-Paltinu şi peste 100 l/mp la Bogza.

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