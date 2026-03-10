Accident grav pe DN 2: Autospecială de poliție lovită de un autoturism, un tânăr a fost rănit

O autospecială de poliție a fost implicată, marți, într-un accident pe DN 2, în comuna Ruginești, județul Vrancea. Autospeciala se deplasa la o sesizare prin 112, cu semnalele luminoase și acustice pornite, când un autoturism condus de o femeie de 52 de ani din Păunești a virat la stânga fără să se asigure, intrând în coliziune cu autospeciala, transmite IPJ Vrancea.

În autospecială se aflau doi polițiști și un elev de 22 de ani, aflat în practică, care a fost rănit ușor și transportat la spital.

„Astăzi, 10 martie a.c., pe DN2 - E85, ora 13:49, în comuna Rugineşti, a avut loc un accident rutier în care a fost implicată o autospecială de poliţie şi un autoturism. Din primele verificări a rezultat că autospeciala de poliţie se deplasa la o sesizare prin S.N.U.A.U. 112 în regim prioritar, cu semnalele luminoase şi acustice în funcţiune, către municipiul Focşani, moment în care autoturismul condus de o femeie, în vârstă de 52 de ani, din comuna Păuneşti, a efectuat virajul la stânga fără a se asigura, intrând în coliziune cu autospeciala”, a transmis, marţi, IPJ Vrancea.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. A fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă.