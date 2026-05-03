Final tragic pentru un copil de 4 ani dat dispărut în Vrancea. Băieţelul a fost găsit mort, într-un lac, la un kilometru de locul dispariţiei

Un copil de 4 ani din comuna Suraia, județul Vrancea, a fost găsit fără viață într-o baltă neamenajată, la scurt timp după ce mama sa a anunțat dispariția acestuia.

Ziua de duminică, 3 mai, a adus o tragedie cumplită pentru o familie din comuna Suraia, județul Vrancea, unde un copil de doar 4 ani și jumătate a fost găsit decedat într-o baltă aflată la marginea localității, la scurt timp după ce fusese dat dispărut.

Potrivit IPJ Vrancea, băieţelul a dispărut dintr-o locuință unde se afla în vizită, mama sa fiind cea care a observat lipsa acestuia și a alertat autoritățile în jurul orei 15:25.

După apelul la 112, a fost declanșată imediat o amplă operațiune de căutare în zonă. La acțiune au participat polițiști, jandarmi și pompieri, sprijiniți de autorități locale și voluntari, care au verificat împrejurimile în încercarea de a-l găsi pe copil cât mai repede.

După aproximativ o oră, minorul a fost descoperit într-o baltă neamenajată, situată la circa 1-1,5 kilometri de locul din care dispăruse. A fost scos imediat din apă, iar echipele de intervenție au început manevrele de resuscitare până la sosirea ambulanței.

În ciuda eforturilor depuse, personalul medical de pe ambulanţa ajunsă şi ea la faţa locului între timp nu a putut face nimic în plus, declarând decesul copilului.

Trupul lui a fost transportat la medicina legală, unde urmează să fie stabilită cauza exactă a morții, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a reconstitui toate circumstanțele producerii tragediei şi un dosar de ucidere din culpă.

Este al doilea caz în această zi în care un copil nesupravegheat sfârşeşte tragic, după ce într-un sat din Dolj un copil de un an şi patru luni a murit înecat în piscina din curtea bunicilor materni.